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Гладков заявил о рекордном урожае овощей в Белгородской области - РИА Новости, 24.11.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221124/urozhay-1833860743.html
Гладков заявил о рекордном урожае овощей в Белгородской области
Гладков заявил о рекордном урожае овощей в Белгородской области - РИА Новости, 24.11.2022
Гладков заявил о рекордном урожае овощей в Белгородской области
Урожай овощей в Белгородской области в этом году оказался рекордным, с учетом достижений личных подсобных хозяйств аграриям удалось вырастить 21 тысячу тонн,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:55
2022-11-24T10:55
белгородская область
экономика
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Урожай овощей в Белгородской области в этом году оказался рекордным, с учетом достижений личных подсобных хозяйств аграриям удалось вырастить 21 тысячу тонн, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях."Собрали овощей больше, чем в прошлом году - 21 тысячу тонн. Надеюсь, что вкусные белгородские овощи появятся на ярмарках выходного дня во всех населённых пунктах и, конечно, надеюсь, что цена будет приемлемой", - отметил Гладков. Он пообещал, что лично заедет на одну из таких ярмарок и поделится своими впечатлениями.По словам главы региона, высокие урожаи в этом году удалось собрать с участием личных подсобных хозяйств.По поручению губернатора в 2022 году в Белгородской области проводятся продовольственные ярмарки выходного дня, где жители региона могут приобрести качественную продукцию от местных производителей и фермеров из соседних регионов по доступным ценам. Гладков ранее обозначил, что система проведения ярмарок показала себя эффективно в борьбе с ростом цен на социально значимые товары.
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экономика, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Экономика, Вячеслав Гладков, Белгородская область
10:55 24.11.2022
 
Гладков заявил о рекордном урожае овощей в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил о рекордном урожае овощей в Белгородской области

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкТоматы, выращенные в теплице
Томаты, выращенные в теплице - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Томаты, выращенные в теплице . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 ноя – РИА Новости. Урожай овощей в Белгородской области в этом году оказался рекордным, с учетом достижений личных подсобных хозяйств аграриям удалось вырастить 21 тысячу тонн, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
"Собрали овощей больше, чем в прошлом году - 21 тысячу тонн. Надеюсь, что вкусные белгородские овощи появятся на ярмарках выходного дня во всех населённых пунктах и, конечно, надеюсь, что цена будет приемлемой", - отметил Гладков. Он пообещал, что лично заедет на одну из таких ярмарок и поделится своими впечатлениями.
По словам главы региона, высокие урожаи в этом году удалось собрать с участием личных подсобных хозяйств.
По поручению губернатора в 2022 году в Белгородской области проводятся продовольственные ярмарки выходного дня, где жители региона могут приобрести качественную продукцию от местных производителей и фермеров из соседних регионов по доступным ценам. Гладков ранее обозначил, что система проведения ярмарок показала себя эффективно в борьбе с ростом цен на социально значимые товары.
Виноград - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 16:50В России
Рекордный урожай винограда собрали в Темрюкском районе на Кубани
 
Белгородская областьЭкономикаВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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