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В России создадут университет по развитию квантовых вычислений - РИА Новости, 24.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221124/universitet-1833879298.html
В России создадут университет по развитию квантовых вычислений
В России создадут университет по развитию квантовых вычислений - РИА Новости, 24.11.2022
В России создадут университет по развитию квантовых вычислений
Россия для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений создаст корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:43
2022-11-24T11:43
наука
технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дмитрий чернышенко
наука
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений создаст корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур "Росатома", также в рамках дорожной карты "Квантовые коммуникации" были увеличены целевые показатели по протяженности квантовых сетей в РФ - к 2025 году она должна составить 7 тысяч километров, а к 2030 - 15 тысяч километров, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал поручение актуализировать ключевые показатели и дорожные карты реализации соглашений, заключенных с госкорпорациями и госкомпаниями. Данные меры необходимы для достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе.Как отмечает аппарат вице-премьера, "в дорожной карте "Квантовые коммуникации" были увеличены целевые показатели, которых необходимо достичь до 2030 года". При этом уточняется, что "протяженность квантовых сетей к 2025 году должна составить 7 тысяч километров, а к 2030 - 15 тысяч километров"."Для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений на федеральном уровне будет создан корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур "Росатома". В проекте в дальнейшем будут участвовать ведущие вузы страны, где будут реализованы программы дополнительного образования, включающие наиболее эффективные решения по развитию квантовых вычислений и передовых практик", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате."Все мероприятия и результаты дорожной карты скорректированы исходя из поручений президента. Они направлены на создание полного цикла разработки и производства компонентов, устройств и систем квантовых коммуникаций, а также на реализацию мер государственной поддержки развития высокотехнологичного направления", - добавил вице-премьер.Развитие квантовых коммуникаций в России осуществляется в рамках соглашения о намерениях между правительством и ОАО "РЖД", а развитие квантовых вычислений - в рамках соглашения о намерениях между правительством и госкорпорацией "Росатом".
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технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий чернышенко, наука
Наука, Технологии, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дмитрий Чернышенко, Наука
11:43 24.11.2022
 
В России создадут университет по развитию квантовых вычислений

Чернышенко: корпоративный университет по развитию квантовых вычислений появится в России

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд Государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений создаст корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур "Росатома", также в рамках дорожной карты "Квантовые коммуникации" были увеличены целевые показатели по протяженности квантовых сетей в РФ - к 2025 году она должна составить 7 тысяч километров, а к 2030 - 15 тысяч километров, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.
Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал поручение актуализировать ключевые показатели и дорожные карты реализации соглашений, заключенных с госкорпорациями и госкомпаниями. Данные меры необходимы для достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе.
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Как отмечает аппарат вице-премьера, "в дорожной карте "Квантовые коммуникации" были увеличены целевые показатели, которых необходимо достичь до 2030 года". При этом уточняется, что "протяженность квантовых сетей к 2025 году должна составить 7 тысяч километров, а к 2030 - 15 тысяч километров".
"Для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений на федеральном уровне будет создан корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур "Росатома". В проекте в дальнейшем будут участвовать ведущие вузы страны, где будут реализованы программы дополнительного образования, включающие наиболее эффективные решения по развитию квантовых вычислений и передовых практик", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
"Все мероприятия и результаты дорожной карты скорректированы исходя из поручений президента. Они направлены на создание полного цикла разработки и производства компонентов, устройств и систем квантовых коммуникаций, а также на реализацию мер государственной поддержки развития высокотехнологичного направления", - добавил вице-премьер.
Развитие квантовых коммуникаций в России осуществляется в рамках соглашения о намерениях между правительством и ОАО "РЖД", а развитие квантовых вычислений - в рамках соглашения о намерениях между правительством и госкорпорацией "Росатом".
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НаукаТехнологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дмитрий ЧернышенкоНаука
 
 
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