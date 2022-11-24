https://ria.ru/20221124/universitet-1833879298.html

В России создадут университет по развитию квантовых вычислений

В России создадут университет по развитию квантовых вычислений - РИА Новости, 24.11.2022

В России создадут университет по развитию квантовых вычислений

Россия для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений создаст корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:43

2022-11-24T11:43

2022-11-24T11:43

наука

технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дмитрий чернышенко

наука

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений создаст корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур "Росатома", также в рамках дорожной карты "Квантовые коммуникации" были увеличены целевые показатели по протяженности квантовых сетей в РФ - к 2025 году она должна составить 7 тысяч километров, а к 2030 - 15 тысяч километров, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал поручение актуализировать ключевые показатели и дорожные карты реализации соглашений, заключенных с госкорпорациями и госкомпаниями. Данные меры необходимы для достижения технологического лидерства в среднесрочной перспективе.Как отмечает аппарат вице-премьера, "в дорожной карте "Квантовые коммуникации" были увеличены целевые показатели, которых необходимо достичь до 2030 года". При этом уточняется, что "протяженность квантовых сетей к 2025 году должна составить 7 тысяч километров, а к 2030 - 15 тысяч километров"."Для формирования кадрового резерва высокотехнологичных направлений на федеральном уровне будет создан корпоративный университет по развитию квантовых вычислений на базе структур "Росатома". В проекте в дальнейшем будут участвовать ведущие вузы страны, где будут реализованы программы дополнительного образования, включающие наиболее эффективные решения по развитию квантовых вычислений и передовых практик", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате."Все мероприятия и результаты дорожной карты скорректированы исходя из поручений президента. Они направлены на создание полного цикла разработки и производства компонентов, устройств и систем квантовых коммуникаций, а также на реализацию мер государственной поддержки развития высокотехнологичного направления", - добавил вице-премьер.Развитие квантовых коммуникаций в России осуществляется в рамках соглашения о намерениях между правительством и ОАО "РЖД", а развитие квантовых вычислений - в рамках соглашения о намерениях между правительством и госкорпорацией "Росатом".

https://ria.ru/20221109/mtusi-1830042891.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дмитрий чернышенко, наука