13:22 24.11.2022 (обновлено: 13:23 24.11.2022)
В Польше признали, что Европа устала помогать Украине
Myśl Polska: у Европы угасло желание продолжать помогать Киеву
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Западе все меньше и меньше поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского из-за нерационального использования и растраты финансовой помощи, пишет обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.
Как уточняет автор, с начала украинского конфликта Киев получил и продолжает получать относительно крупную финансовую помощь, даже больше, чем сообщают официальные американские и европейские представители.
"Однако одновременно с наращиванием помощи – как с той стороны Атлантики, так и в Европейском Союзе – растет обеспокоенность нецелевым использованием перечисленных Киеву денег", — отметила журналист.
Ссылаясь на информацию обозревателя Fox News Кэндис Оуэнс, Горлицкая утверждает, что Владимир Зеленский и его окружение используют переданные западные деньги в своих личных целях, а не для восстановления страны — вместо этого они покупают недвижимость в Швейцарии за 50 миллионов долларов.
В статье говорится, что 90 процентов финансовой и материальной помощи ЕС бесследно исчезло, и что Украина не сможет должным образом заплатить за предоставленные США военные машины, а на Западе все чаще стали требовать того, чтобы правительство Зеленского предоставило информацию, на что именно уходят направленные Киеву деньги.
"Чем очевиднее становится факт растраты Зеленским переданных союзниками денег на фоне постоянной мольбы о следующих траншах, тем большее возмущение это вызывает в США и Европейском союзе", — подчеркнула обозреватель.
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