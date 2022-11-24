https://ria.ru/20221124/ukraina-1833917104.html

В Польше признали, что Европа устала помогать Украине

В Польше признали, что Европа устала помогать Украине - РИА Новости, 24.11.2022

В Польше признали, что Европа устала помогать Украине

На Западе все меньше и меньше поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского из-за нерационального использования и растраты финансовой помощи, пишет РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:22

2022-11-24T13:22

2022-11-24T13:23

в мире

владимир зеленский

украина

киев

сша

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Западе все меньше и меньше поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского из-за нерационального использования и растраты финансовой помощи, пишет обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.Как уточняет автор, с начала украинского конфликта Киев получил и продолжает получать относительно крупную финансовую помощь, даже больше, чем сообщают официальные американские и европейские представители.Ссылаясь на информацию обозревателя Fox News Кэндис Оуэнс, Горлицкая утверждает, что Владимир Зеленский и его окружение используют переданные западные деньги в своих личных целях, а не для восстановления страны — вместо этого они покупают недвижимость в Швейцарии за 50 миллионов долларов.В статье говорится, что 90 процентов финансовой и материальной помощи ЕС бесследно исчезло, и что Украина не сможет должным образом заплатить за предоставленные США военные машины, а на Западе все чаще стали требовать того, чтобы правительство Зеленского предоставило информацию, на что именно уходят направленные Киеву деньги.На фоне российской спецоперации США и их партнеры по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221124/ukraina-1833858549.html

https://ria.ru/20221124/putin-1833902455.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша, евросоюз, нато