Рейтинг@Mail.ru
В Польше признали, что Европа устала помогать Украине - РИА Новости, 24.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833917104.html
В Польше признали, что Европа устала помогать Украине
В Польше признали, что Европа устала помогать Украине - РИА Новости, 24.11.2022
В Польше признали, что Европа устала помогать Украине
На Западе все меньше и меньше поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского из-за нерационального использования и растраты финансовой помощи, пишет РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:22
2022-11-24T13:23
в мире
владимир зеленский
украина
киев
сша
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Западе все меньше и меньше поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского из-за нерационального использования и растраты финансовой помощи, пишет обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.Как уточняет автор, с начала украинского конфликта Киев получил и продолжает получать относительно крупную финансовую помощь, даже больше, чем сообщают официальные американские и европейские представители.Ссылаясь на информацию обозревателя Fox News Кэндис Оуэнс, Горлицкая утверждает, что Владимир Зеленский и его окружение используют переданные западные деньги в своих личных целях, а не для восстановления страны — вместо этого они покупают недвижимость в Швейцарии за 50 миллионов долларов.В статье говорится, что 90 процентов финансовой и материальной помощи ЕС бесследно исчезло, и что Украина не сможет должным образом заплатить за предоставленные США военные машины, а на Западе все чаще стали требовать того, чтобы правительство Зеленского предоставило информацию, на что именно уходят направленные Киеву деньги.На фоне российской спецоперации США и их партнеры по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221124/ukraina-1833858549.html
https://ria.ru/20221124/putin-1833902455.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша, евросоюз, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, США, Евросоюз, НАТО
13:22 24.11.2022 (обновлено: 13:23 24.11.2022)
 
В Польше признали, что Европа устала помогать Украине

Myśl Polska: у Европы угасло желание продолжать помогать Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. На Западе все меньше и меньше поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского из-за нерационального использования и растраты финансовой помощи, пишет обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.
Как уточняет автор, с начала украинского конфликта Киев получил и продолжает получать относительно крупную финансовую помощь, даже больше, чем сообщают официальные американские и европейские представители.
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 10:50Специальная военная операция на Украине
TAC: США должны отказаться от главного принципа в отношении Украины

"Однако одновременно с наращиванием помощи – как с той стороны Атлантики, так и в Европейском Союзе – растет обеспокоенность нецелевым использованием перечисленных Киеву денег", — отметила журналист.

Ссылаясь на информацию обозревателя Fox News Кэндис Оуэнс, Горлицкая утверждает, что Владимир Зеленский и его окружение используют переданные западные деньги в своих личных целях, а не для восстановления страны — вместо этого они покупают недвижимость в Швейцарии за 50 миллионов долларов.
В статье говорится, что 90 процентов финансовой и материальной помощи ЕС бесследно исчезло, и что Украина не сможет должным образом заплатить за предоставленные США военные машины, а на Западе все чаще стали требовать того, чтобы правительство Зеленского предоставило информацию, на что именно уходят направленные Киеву деньги.

"Чем очевиднее становится факт растраты Зеленским переданных союзниками денег на фоне постоянной мольбы о следующих траншах, тем большее возмущение это вызывает в США и Европейском союзе", — подчеркнула обозреватель.

На фоне российской спецоперации США и их партнеры по НАТО продолжают отправлять оружие Украине. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с иностранным вооружением становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Полиция на месте падения ракеты в Польше - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 12:44
Депутат Европарламента рассказал о "подарке" Путину от Украины
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевСШАЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала