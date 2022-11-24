https://ria.ru/20221124/udobreniya-1833846584.html

В России отменили индексацию цен на азотсодержащие удобрения в декабре

В России отменили индексацию цен на азотсодержащие удобрения в декабре - РИА Новости, 24.11.2022

В России отменили индексацию цен на азотсодержащие удобрения в декабре

Индексация цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения в России в декабре отменена, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:01

2022-11-24T10:01

2022-11-24T10:18

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Индексация цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения в России в декабре отменена, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям обновленные рекомендации, следует из сообщения ведомства.Сера используется для производства минеральных удобрений, а азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных, к ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид."В декабре не будет индексации цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения. Служба утвердила приказы и направила их крупнейшим производителям минеральных удобрений и в "Газпром газонефтепродукт холдинг", - сообщила ФАС.Она поясняет, что производителям рекомендовано не повышать цены в декабре "с целью сохранения для отечественных аграриев доступности минудобрений и серы".Предельные цены минеральных удобрений более года назад были добровольно зафиксированы производителями, но теперь формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривали поэтапную индексацию - на 5% с 1 июня, на 5-10% - с 1 сентября и на 8,4-8,6% - с 1 декабря.В начале ноября вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год.

https://ria.ru/20221118/eksport-1832662151.html

https://ria.ru/20221123/udobreniya-1833564723.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)