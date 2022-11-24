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В России отменили индексацию цен на азотсодержащие удобрения в декабре - РИА Новости, 24.11.2022
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В России отменили индексацию цен на азотсодержащие удобрения в декабре
В России отменили индексацию цен на азотсодержащие удобрения в декабре - РИА Новости, 24.11.2022
В России отменили индексацию цен на азотсодержащие удобрения в декабре
Индексация цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения в России в декабре отменена, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:01
2022-11-24T10:18
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Индексация цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения в России в декабре отменена, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям обновленные рекомендации, следует из сообщения ведомства.Сера используется для производства минеральных удобрений, а азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных, к ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид."В декабре не будет индексации цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения. Служба утвердила приказы и направила их крупнейшим производителям минеральных удобрений и в "Газпром газонефтепродукт холдинг", - сообщила ФАС.Она поясняет, что производителям рекомендовано не повышать цены в декабре "с целью сохранения для отечественных аграриев доступности минудобрений и серы".Предельные цены минеральных удобрений более года назад были добровольно зафиксированы производителями, но теперь формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривали поэтапную индексацию - на 5% с 1 июня, на 5-10% - с 1 сентября и на 8,4-8,6% - с 1 декабря.В начале ноября вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год.
https://ria.ru/20221118/eksport-1832662151.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
10:01 24.11.2022 (обновлено: 10:18 24.11.2022)
 
В России отменили индексацию цен на азотсодержащие удобрения в декабре

В России отменили индексацию цен на серу и азотсодержащие удобрения в декабре

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкГранулированные удобрения
Гранулированные удобрения - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Индексация цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения в России в декабре отменена, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила производителям обновленные рекомендации, следует из сообщения ведомства.
Сера используется для производства минеральных удобрений, а азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных, к ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид.
"В декабре не будет индексации цен на серу, азотные и азотосодержащие удобрения. Служба утвердила приказы и направила их крупнейшим производителям минеральных удобрений и в "Газпром газонефтепродукт холдинг", - сообщила ФАС.
Она поясняет, что производителям рекомендовано не повышать цены в декабре "с целью сохранения для отечественных аграриев доступности минудобрений и серы".
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Предельные цены минеральных удобрений более года назад были добровольно зафиксированы производителями, но теперь формируются в соответствии с рекомендациями ФАС России, которые предусматривали поэтапную индексацию - на 5% с 1 июня, на 5-10% - с 1 сентября и на 8,4-8,6% - с 1 декабря.
В начале ноября вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что индексации цен на удобрения для внутреннего потребления в РФ в этом году не будет, соответствующее решение перенесено на 2023 год.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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