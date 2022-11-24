Турция продолжит операцию на севере Ирака и Сирии, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что страна продолжит операцию на севере Ирака и Сирии
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии будет продолжаться, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
"Сегодня (24 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. В ходе беседы обсуждались вопросы расширения НАТО, последние события в Украине и зерновое соглашение. Министр Чавушоглу также подчеркнул, что наша борьба с терроризмом будет решительно продолжаться в рамках операции "Коготь-меч", - сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.