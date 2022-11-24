https://ria.ru/20221124/turtsiya-1833899708.html

Турция продолжит операцию на севере Ирака и Сирии, заявил Чавушоглу

Турция продолжит операцию на севере Ирака и Сирии, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 24.11.2022

Турция продолжит операцию на севере Ирака и Сирии, заявил Чавушоглу

Операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии будет продолжаться, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:37

2022-11-24T12:37

2022-11-24T12:37

война в сирии

в мире

турция

сирия

ирак

мевлют чавушоглу

рабочая партия курдистана

мид турции

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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии будет продолжаться, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Сегодня (24 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. В ходе беседы обсуждались вопросы расширения НАТО, последние события в Украине и зерновое соглашение. Министр Чавушоглу также подчеркнул, что наша борьба с терроризмом будет решительно продолжаться в рамках операции "Коготь-меч", - сообщили РИА Новости в МИД Турции.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833843031.html

https://ria.ru/20221124/siriya-1833837848.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, турция, сирия, ирак, мевлют чавушоглу, рабочая партия курдистана, мид турции