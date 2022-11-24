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Турция продолжит операцию на севере Ирака и Сирии, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 24.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221124/turtsiya-1833899708.html
Турция продолжит операцию на севере Ирака и Сирии, заявил Чавушоглу
Турция продолжит операцию на севере Ирака и Сирии, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 24.11.2022
Турция продолжит операцию на севере Ирака и Сирии, заявил Чавушоглу
Операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии будет продолжаться, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:37
2022-11-24T12:37
война в сирии
в мире
турция
сирия
ирак
мевлют чавушоглу
рабочая партия курдистана
мид турции
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии будет продолжаться, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Сегодня (24 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. В ходе беседы обсуждались вопросы расширения НАТО, последние события в Украине и зерновое соглашение. Министр Чавушоглу также подчеркнул, что наша борьба с терроризмом будет решительно продолжаться в рамках операции "Коготь-меч", - сообщили РИА Новости в МИД Турции.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20221124/operatsiya-1833843031.html
https://ria.ru/20221124/siriya-1833837848.html
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в мире, турция, сирия, ирак, мевлют чавушоглу, рабочая партия курдистана, мид турции
Война в Сирии, В мире, Турция, Сирия, Ирак, Мевлют Чавушоглу, Рабочая партия Курдистана, МИД Турции
12:37 24.11.2022
 
Турция продолжит операцию на севере Ирака и Сирии, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что страна продолжит операцию на севере Ирака и Сирии

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Операция ВС Турции на севере Ирака и Сирии будет продолжаться, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
Турецкие военные в Африне, Сирия - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 09:45Война в Сирии
СМИ назвали возможные сроки начала операции Турции в Сирии
"Сегодня (24 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто. В ходе беседы обсуждались вопросы расширения НАТО, последние события в Украине и зерновое соглашение. Министр Чавушоглу также подчеркнул, что наша борьба с терроризмом будет решительно продолжаться в рамках операции "Коготь-меч", - сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
Российские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 09:24Специальная военная операция на Украине
Перебрасывать войска из Сирии в зону СВО не требуется, считает Лаврентьев
 
Война в СирииВ миреТурцияСирияИракМевлют ЧавушоглуРабочая партия КурдистанаМИД Турции
 
 
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