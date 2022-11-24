https://ria.ru/20221124/turtsiya-1833839412.html
Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, заявил Лаврентьев
Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022
Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, заявил Лаврентьев
Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, такая возможность и надежда на это есть, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:32
2022-11-24T09:32
2022-11-24T09:33
в мире
александр лаврентьев
сирия
турция
россия
рабочая партия курдистана
сирийские демократические силы
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, такая возможность и надежда на это есть, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.По его словам, вопрос турецкой наземной операции наложил отпечаток на ход 19-й международной встречи по Сирии в Астане, Россия обсуждала его как с турецкой и иранской делегациями, так и с представителями Дамаска."Я хочу сказать, что в целом мы постарались использовать эту площадку для того, чтобы поговорить очень подробно непосредственно с нашими турецкими партнерами. Заверений, конечно же, о том, что наземная операция не будет (проводиться), мы не получили", - сказал он.По его словам, это во многом еще зависит от действий непосредственно тех формирований, которые находятся на северо-востоке Сирии и от возможных новых действий и террористических актов."Мы надеемся на то, что наши доводы будут услышаны, потому что никто не хочет спровоцировать эскалацию напряженности не только в регионе севера и северо-востока Сирии, но и по всей территории, даже, может быть, можно взять и больше - по всем регионам. Поэтому надежда все-таки есть (что Турция откажется от операции – ред.)", - сказал он.Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.
https://ria.ru/20221124/turtsiya-1833837474.html
https://ria.ru/20221123/lavrentev-1833650967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лаврентьев, сирия, турция, россия, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы
В мире, Александр Лаврентьев, Сирия, Турция, Россия, Рабочая партия Курдистана, Сирийские демократические силы
09:32 24.11.2022 (обновлено: 09:33 24.11.2022)
Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, заявил Лаврентьев
Лаврентьев заявил, что есть надежда, что Турция воздержится от наземной операции в Сирии
АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, такая возможность и надежда на это есть, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
По его словам, вопрос турецкой наземной операции наложил отпечаток на ход 19-й международной встречи по Сирии в Астане
, Россия обсуждала его как с турецкой и иранской делегациями, так и с представителями Дамаска
.
"Я хочу сказать, что в целом мы постарались использовать эту площадку для того, чтобы поговорить очень подробно непосредственно с нашими турецкими партнерами. Заверений, конечно же, о том, что наземная операция не будет (проводиться), мы не получили", - сказал он.
"Но, тем не менее, складывается впечатление, что есть возможность того, что они воздержатся от проведения этих операций", - добавил спецпредставитель президента РФ.
По его словам, это во многом еще зависит от действий непосредственно тех формирований, которые находятся на северо-востоке Сирии и от возможных новых действий и террористических актов.
"Мы со своей стороны находимся в очень плотном контакте прежде всего по линии министерств обороны, и стараемся убедить все-таки в целесообразности воздержаться от этих шагов", - отметил Лаврентьев.
"Мы надеемся на то, что наши доводы будут услышаны, потому что никто не хочет спровоцировать эскалацию напряженности не только в регионе севера и северо-востока Сирии, но и по всей территории, даже, может быть, можно взять и больше - по всем регионам. Поэтому надежда все-таки есть (что Турция откажется от операции – ред.)", - сказал он.
Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана
" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака
. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару
вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил
" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке
и Ракка
, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо
и Дейр-эз-Зор
. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.