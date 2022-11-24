https://ria.ru/20221124/turtsiya-1833839412.html

Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, заявил Лаврентьев

Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022

Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, заявил Лаврентьев

Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, такая возможность и надежда на это есть, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:32

2022-11-24T09:32

2022-11-24T09:33

в мире

александр лаврентьев

сирия

турция

россия

рабочая партия курдистана

сирийские демократические силы

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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Турция может воздержаться от наземной операции в Сирии, такая возможность и надежда на это есть, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.По его словам, вопрос турецкой наземной операции наложил отпечаток на ход 19-й международной встречи по Сирии в Астане, Россия обсуждала его как с турецкой и иранской делегациями, так и с представителями Дамаска."Я хочу сказать, что в целом мы постарались использовать эту площадку для того, чтобы поговорить очень подробно непосредственно с нашими турецкими партнерами. Заверений, конечно же, о том, что наземная операция не будет (проводиться), мы не получили", - сказал он.По его словам, это во многом еще зависит от действий непосредственно тех формирований, которые находятся на северо-востоке Сирии и от возможных новых действий и террористических актов."Мы надеемся на то, что наши доводы будут услышаны, потому что никто не хочет спровоцировать эскалацию напряженности не только в регионе севера и северо-востока Сирии, но и по всей территории, даже, может быть, можно взять и больше - по всем регионам. Поэтому надежда все-таки есть (что Турция откажется от операции – ред.)", - сказал он.Турция 20 ноября проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221124/turtsiya-1833837474.html

https://ria.ru/20221123/lavrentev-1833650967.html

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турция

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лаврентьев, сирия, турция, россия, рабочая партия курдистана, сирийские демократические силы