https://ria.ru/20221124/tu-160-1834059249.html

Два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 24.11.2022

Два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 13-часовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:37

2022-11-24T19:37

2022-11-24T19:45

норвежское море

ту-160м

россия

безопасность

арктика

миг-31

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 13-часовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжительность полета составила около 13 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота."В ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов топливом в воздухе", - рассказали в МО РФ.В военном ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20221108/ucheniya-1830046960.html

https://ria.ru/20220823/samolety-1811510967.html

норвежское море

россия

арктика

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норвежское море, ту-160м, россия, безопасность, арктика, миг-31