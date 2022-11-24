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Два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 24.11.2022
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Два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 24.11.2022
Два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 13-часовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:37
2022-11-24T19:45
норвежское море
ту-160м
россия
безопасность
арктика
миг-31
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 13-часовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжительность полета составила около 13 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота."В ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов топливом в воздухе", - рассказали в МО РФ.В военном ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20221108/ucheniya-1830046960.html
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норвежское море, ту-160м, россия, безопасность, арктика, миг-31
Норвежское море, Ту-160М, Россия, Безопасность, Арктика, МиГ-31
19:37 24.11.2022 (обновлено: 19:45 24.11.2022)
 
Два Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Минобороны: два Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Баренцевым и Норвежским морями

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России / Перейти в медиабанкСтратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей
Стратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Стратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 13-часовой полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что продолжительность полета составила около 13 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.
"В ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов топливом в воздухе", - рассказали в МО РФ.
В военном ведомстве напомнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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Норвежское мореТу-160МРоссияБезопасностьАрктикаМиГ-31
 
 
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