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Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации
Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации
Президент России Владимир Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, эта работа крайне важна в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:46
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владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, эта работа крайне важна в первичном звене здравоохранении."Я прошу министерство здравоохранения уделить особое внимание цифровизации и использованию современных технологических решений. Такая работа проводится, я это знаю, Минздрав все это использует и намерен использовать, планы соответствующие есть", - сказал Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Он отметил, что такая работа важна для всех уровней здравоохранения, но особенно – в первичном звене. По словам президента, коллег в регионах и муниципалитетах нужно настраивать на эту совместную работу.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
15:46 24.11.2022 (обновлено: 15:55 24.11.2022)
 
Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации

Путин призвал Минздрав уделить особое внимание использованию технологических решений

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, эта работа крайне важна в первичном звене здравоохранении.
"Я прошу министерство здравоохранения уделить особое внимание цифровизации и использованию современных технологических решений. Такая работа проводится, я это знаю, Минздрав все это использует и намерен использовать, планы соответствующие есть", - сказал Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Он отметил, что такая работа важна для всех уровней здравоохранения, но особенно – в первичном звене. По словам президента, коллег в регионах и муниципалитетах нужно настраивать на эту совместную работу.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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