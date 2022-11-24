https://ria.ru/20221124/tsifrovizatsiya-1833982565.html
Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации
Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации
Президент России Владимир Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, эта работа крайне важна в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:46
2022-11-24T15:46
2022-11-24T15:55
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, эта работа крайне важна в первичном звене здравоохранении."Я прошу министерство здравоохранения уделить особое внимание цифровизации и использованию современных технологических решений. Такая работа проводится, я это знаю, Минздрав все это использует и намерен использовать, планы соответствующие есть", - сказал Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Он отметил, что такая работа важна для всех уровней здравоохранения, но особенно – в первичном звене. По словам президента, коллег в регионах и муниципалитетах нужно настраивать на эту совместную работу.
https://ria.ru/20221124/tekhnologii-1833982277.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
15:46 24.11.2022 (обновлено: 15:55 24.11.2022)
Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации
Путин призвал Минздрав уделить особое внимание использованию технологических решений
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, эта работа крайне важна в первичном звене здравоохранении.
"Я прошу министерство здравоохранения уделить особое внимание цифровизации и использованию современных технологических решений. Такая работа проводится, я это знаю, Минздрав все это использует и намерен использовать, планы соответствующие есть", - сказал Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Он отметил, что такая работа важна для всех уровней здравоохранения, но особенно – в первичном звене. По словам президента, коллег в регионах и муниципалитетах нужно настраивать на эту совместную работу.