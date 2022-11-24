https://ria.ru/20221124/tsifrovizatsiya-1833982565.html

Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации

Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации

Президент России Владимир Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, эта работа крайне важна в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:46

2022-11-24T15:46

2022-11-24T15:55

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Минздрав уделить особое внимание цифровизации и использованию технологических решений, эта работа крайне важна в первичном звене здравоохранении."Я прошу министерство здравоохранения уделить особое внимание цифровизации и использованию современных технологических решений. Такая работа проводится, я это знаю, Минздрав все это использует и намерен использовать, планы соответствующие есть", - сказал Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Он отметил, что такая работа важна для всех уровней здравоохранения, но особенно – в первичном звене. По словам президента, коллег в регионах и муниципалитетах нужно настраивать на эту совместную работу.

https://ria.ru/20221124/tekhnologii-1833982277.html

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владимир путин, россия, общество