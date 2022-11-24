https://ria.ru/20221124/tramp-1833870142.html

Журналистка Джин Кэрролл подала новый иск против Трампа

Журналистка Джин Кэрролл подала новый иск против Трампа - РИА Новости, 24.11.2022

Журналистка Джин Кэрролл подала новый иск против Трампа

Известная журналистка и писательница Джин Кэрролл, которая ранее обвинила экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования в 1990-е годы, подала новый РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:22

2022-11-24T11:22

2022-11-24T11:22

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Известная журналистка и писательница Джин Кэрролл, которая ранее обвинила экс-президента США Дональда Трампа в попытке изнасилования в 1990-е годы, подала новый иск против политика, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.Как сообщается, Кэрролл подала новый иск в четверг в штате Нью-Йорк после того, как вступил в силу новый закон штата, позволяющий жертвам сексуального насилия подавать иски в связи с преступлениями, произошедшими "десятилетия" назад.Как отмечается, в новом иске Кэрролл утверждает, что Трамп нанес ей побои во время насильственных действий сексуального характера и что он опорочил ее, отрицая факт совершения преступления.Журналистка, пишет Ассошиэйтед Пресс, потребовала компенсацию, размер которой не уточняется, и штрафные санкции против Трампа "за боль и страдания, психологический вред, потерю достоинства и репутационный ущерб".По данным агентства, судья Льюис Каплан, который ведет дело по иску о клевете, поданному Кэрролл три года назад, может принять решение о включении новых претензий в судебный процесс, который, вероятно, состоится весной.Агентство уточняет, что если в конечном итоге суд решит, что первоначальные пренебрежительные комментарии Трампа по поводу заявления Кэрролл об изнасиловании были частью его служебных обязанностей как президента, ей будет запрещено подавать на него в суд за эти высказывания, поскольку федеральные служащие защищены от исков о диффамации. Однако, как уточняется, эта защита не распространяется на действия, совершенные политиком до того, как он стал президентом.

https://ria.ru/20221122/tramp-1833512087.html

https://ria.ru/20221117/tramp-1832054409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дональд трамп, нью-йорк (город), сша