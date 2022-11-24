https://ria.ru/20221124/telekom-kompanii-1834025003.html
Белгородские телеком-компании смогут вернуть часть налога на прибыль
Белгородские телеком-компании смогут вернуть часть налога на прибыль - РИА Новости, 24.11.2022
Белгородские телеком-компании смогут вернуть часть налога на прибыль
Предприятия, работающие в Белгородской области в сфере телекоммуникаций, смогут вернуть часть налога на прибыль, сообщает в четверг областная дума. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:36
2022-11-24T17:36
2022-11-24T17:54
белгородская область
экономика
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Предприятия, работающие в Белгородской области в сфере телекоммуникаций, смогут вернуть часть налога на прибыль, сообщает в четверг областная дума.Соответствующий закон депутаты приняли в ходе заседания, состоявшегося 24 ноября. Как пояснила выступившая перед заксобранием заместитель министра – начальник департамента стратегического планирования и конкурентной политики министерства экономического развития и промышленности региона Зоя Астанкова, с учётом действующих ограничений на поставки импортного оборудования, прогнозируется снижение уровня капиталовложений компаний, работающих в сфере телекоммуникаций, и сокращение базы по налогу на прибыль."Введение инвестиционного налогового вычета позволит организациям уменьшить налог на прибыль за счёт осуществления расходов на приобретение или сооружение основных средств (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств), а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование", – сказала Астанкова.Как отмечает заксобрание, телеком-компании в регионе получат инвестиционный налоговый вычет в размере 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства, приобретённого, сооружённого или изготовленного; 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства в случаях его достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации (за исключением частичной ликвидации основного средства). Закон вступит в силу со дня официального опубликования, распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и будет действовать по 31 декабря 2027 года."Мы продолжаем поддержку предприятий в сфере телекоммуникаций. На прошлом заседании установили льготы по налогу на имущество. С 2023 года телеком-компании будут платить налог на имущество по ставке, сниженной на 50%. Теперь ввели для таких организаций инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. С одной стороны, это решение поможет им пережить непростые времена, когда действуют ограничения на поставку импортного оборудования. С другой стороны, позволит сохранить качество связи в регионе и обеспечить приоритетные инвестиции в рамках программы устранения цифрового неравенства", – прокомментировал новый закон спикер облдумы Юрий Клепиков.
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экономика, белгородская область, россия
Белгородская область, Экономика, Белгородская область, Россия
17:36 24.11.2022 (обновлено: 17:54 24.11.2022)
Белгородские телеком-компании смогут вернуть часть налога на прибыль
Белгородские предприятия в сферы телекоммуникаций смогут вернуть часть налога на прибыль
БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости.
Предприятия, работающие в Белгородской области в сфере телекоммуникаций, смогут вернуть часть налога на прибыль, сообщает в четверг областная дума
.
Соответствующий закон депутаты приняли в ходе заседания, состоявшегося 24 ноября. Как пояснила выступившая перед заксобранием заместитель министра – начальник департамента стратегического планирования и конкурентной политики министерства экономического развития и промышленности региона Зоя Астанкова, с учётом действующих ограничений на поставки импортного оборудования, прогнозируется снижение уровня капиталовложений компаний, работающих в сфере телекоммуникаций, и сокращение базы по налогу на прибыль.
"Введение инвестиционного налогового вычета позволит организациям уменьшить налог на прибыль за счёт осуществления расходов на приобретение или сооружение основных средств (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств), а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование", – сказала Астанкова.
Как отмечает заксобрание, телеком-компании в регионе получат инвестиционный налоговый вычет в размере 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства, приобретённого, сооружённого или изготовленного; 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства в случаях его достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации (за исключением частичной ликвидации основного средства). Закон вступит в силу со дня официального опубликования, распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и будет действовать по 31 декабря 2027 года.
"Мы продолжаем поддержку предприятий в сфере телекоммуникаций. На прошлом заседании установили льготы по налогу на имущество. С 2023 года телеком-компании будут платить налог на имущество по ставке, сниженной на 50%. Теперь ввели для таких организаций инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. С одной стороны, это решение поможет им пережить непростые времена, когда действуют ограничения на поставку импортного оборудования. С другой стороны, позволит сохранить качество связи в регионе и обеспечить приоритетные инвестиции в рамках программы устранения цифрового неравенства", – прокомментировал новый закон спикер облдумы Юрий Клепиков.