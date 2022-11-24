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Белгородские телеком-компании смогут вернуть часть налога на прибыль - РИА Новости, 24.11.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20221124/telekom-kompanii-1834025003.html
Белгородские телеком-компании смогут вернуть часть налога на прибыль
Белгородские телеком-компании смогут вернуть часть налога на прибыль - РИА Новости, 24.11.2022
Белгородские телеком-компании смогут вернуть часть налога на прибыль
Предприятия, работающие в Белгородской области в сфере телекоммуникаций, смогут вернуть часть налога на прибыль, сообщает в четверг областная дума. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:36
2022-11-24T17:54
белгородская область
экономика
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Предприятия, работающие в Белгородской области в сфере телекоммуникаций, смогут вернуть часть налога на прибыль, сообщает в четверг областная дума.Соответствующий закон депутаты приняли в ходе заседания, состоявшегося 24 ноября. Как пояснила выступившая перед заксобранием заместитель министра – начальник департамента стратегического планирования и конкурентной политики министерства экономического развития и промышленности региона Зоя Астанкова, с учётом действующих ограничений на поставки импортного оборудования, прогнозируется снижение уровня капиталовложений компаний, работающих в сфере телекоммуникаций, и сокращение базы по налогу на прибыль."Введение инвестиционного налогового вычета позволит организациям уменьшить налог на прибыль за счёт осуществления расходов на приобретение или сооружение основных средств (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств), а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование", – сказала Астанкова.Как отмечает заксобрание, телеком-компании в регионе получат инвестиционный налоговый вычет в размере 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства, приобретённого, сооружённого или изготовленного; 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства в случаях его достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации (за исключением частичной ликвидации основного средства). Закон вступит в силу со дня официального опубликования, распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и будет действовать по 31 декабря 2027 года."Мы продолжаем поддержку предприятий в сфере телекоммуникаций. На прошлом заседании установили льготы по налогу на имущество. С 2023 года телеком-компании будут платить налог на имущество по ставке, сниженной на 50%. Теперь ввели для таких организаций инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. С одной стороны, это решение поможет им пережить непростые времена, когда действуют ограничения на поставку импортного оборудования. С другой стороны, позволит сохранить качество связи в регионе и обеспечить приоритетные инвестиции в рамках программы устранения цифрового неравенства", – прокомментировал новый закон спикер облдумы Юрий Клепиков.
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экономика, белгородская область, россия
Белгородская область, Экономика, Белгородская область, Россия
17:36 24.11.2022 (обновлено: 17:54 24.11.2022)
 
Белгородские телеком-компании смогут вернуть часть налога на прибыль

Белгородские предприятия в сферы телекоммуникаций смогут вернуть часть налога на прибыль

© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думыЗаседание Белгородской областной думы
Заседание Белгородской областной думы
© Фото предоставлено пресс-службой Белгородской областной думы
Заседание Белгородской областной думы
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БЕЛГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Предприятия, работающие в Белгородской области в сфере телекоммуникаций, смогут вернуть часть налога на прибыль, сообщает в четверг областная дума.
Соответствующий закон депутаты приняли в ходе заседания, состоявшегося 24 ноября. Как пояснила выступившая перед заксобранием заместитель министра – начальник департамента стратегического планирования и конкурентной политики министерства экономического развития и промышленности региона Зоя Астанкова, с учётом действующих ограничений на поставки импортного оборудования, прогнозируется снижение уровня капиталовложений компаний, работающих в сфере телекоммуникаций, и сокращение базы по налогу на прибыль.
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
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"Введение инвестиционного налогового вычета позволит организациям уменьшить налог на прибыль за счёт осуществления расходов на приобретение или сооружение основных средств (кроме зданий, сооружений, передаточных устройств), а также затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или дооборудование", – сказала Астанкова.
Как отмечает заксобрание, телеком-компании в регионе получат инвестиционный налоговый вычет в размере 90% суммы расходов, составляющей первоначальную стоимость основного средства, приобретённого, сооружённого или изготовленного; 90% суммы расходов, составляющей величину изменения первоначальной стоимости основного средства в случаях его достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации (за исключением частичной ликвидации основного средства). Закон вступит в силу со дня официального опубликования, распространится на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, и будет действовать по 31 декабря 2027 года.
"Мы продолжаем поддержку предприятий в сфере телекоммуникаций. На прошлом заседании установили льготы по налогу на имущество. С 2023 года телеком-компании будут платить налог на имущество по ставке, сниженной на 50%. Теперь ввели для таких организаций инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. С одной стороны, это решение поможет им пережить непростые времена, когда действуют ограничения на поставку импортного оборудования. С другой стороны, позволит сохранить качество связи в регионе и обеспечить приоритетные инвестиции в рамках программы устранения цифрового неравенства", – прокомментировал новый закон спикер облдумы Юрий Клепиков.
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