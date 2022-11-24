https://ria.ru/20221124/tekhnologii-1833988446.html

Для построения техноэкономики надо перенимать самое лучшее, заявил Путин

Для построения техноэкономики надо перенимать самое лучшее, заявил Путин - РИА Новости, 24.11.2022

Для построения техноэкономики надо перенимать самое лучшее, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что для построения техноэкономики надо перенимать все самое лучшее и передовые технологии, но не слепо копировать, а... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:03

2022-11-24T16:03

2022-11-24T16:30

технологии

владимир путин

россия

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для построения техноэкономики надо перенимать все самое лучшее и передовые технологии, но не слепо копировать, а предлагать свое."При этом, конечно же, нужно изучать рядовой зарубежный опыт, перенимать все самое лучшее, все самые перспективные разработки. Но обращаю внимание, не слепо, конечно, копировать, мы об этом много раз говорили, не слепо копировать, что где-то делают "за бугром" и воспроизводить их, а предлагать свои оригинальные подходы, технологии, обеспечивающие решения задач на качественно новом уровне", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.Президент отметил, что только так Россия сможет построить новую высокотехнологичную экономику, техноэкономику.Также Путин рассказал, что сейчас ведутся исследования в области архитектуры нейронных сетей, способных выполнять множество задач на разных языках.

https://ria.ru/20221124/subsidii-1833990804.html

https://ria.ru/20221124/premiya-1833990508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, владимир путин, россия, сбер