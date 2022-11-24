16:03 24.11.2022 (обновлено: 16:30 24.11.2022)
Для построения техноэкономики надо перенимать самое лучшее, заявил Путин
Президент Путин: для построения техноэкономики не надо слепо копировать чужое
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для построения техноэкономики надо перенимать все самое лучшее и передовые технологии, но не слепо копировать, а предлагать свое.
"При этом, конечно же, нужно изучать рядовой зарубежный опыт, перенимать все самое лучшее, все самые перспективные разработки. Но обращаю внимание, не слепо, конечно, копировать, мы об этом много раз говорили, не слепо копировать, что где-то делают "за бугром" и воспроизводить их, а предлагать свои оригинальные подходы, технологии, обеспечивающие решения задач на качественно новом уровне", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Президент отметил, что только так Россия сможет построить новую высокотехнологичную экономику, техноэкономику.
Также Путин рассказал, что сейчас ведутся исследования в области архитектуры нейронных сетей, способных выполнять множество задач на разных языках.