https://ria.ru/20221124/tekhnologii-1833982277.html

Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ

Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ - РИА Новости, 24.11.2022

Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ

Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:45

2022-11-24T15:45

2022-11-24T15:45

общество

технологии

владимир путин

сергей собянин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

москва

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы.Ранее он отметил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта."Прошу и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну так, как мы делаем с вами, уважаемые коллеги, по некоторым другим направлениям", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/putin-1833981554.html

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Дарья Буймова

общество, технологии, владимир путин, сергей собянин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), москва, россия, сбер