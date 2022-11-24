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Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ
Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ
Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:45
2022-11-24T15:45
общество
технологии
владимир путин
сергей собянин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
москва
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы.Ранее он отметил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта."Прошу и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну так, как мы делаем с вами, уважаемые коллеги, по некоторым другим направлениям", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
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общество, технологии, владимир путин, сергей собянин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), москва, россия, сбер
Общество, Технологии, Владимир Путин, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Сбер
15:45 24.11.2022
 
Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ

Путин попросил Собянина и Воробьева использовать Госсовет для внедрения их опыта по ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы.
Ранее он отметил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта.
"Прошу и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну так, как мы делаем с вами, уважаемые коллеги, по некоторым другим направлениям", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 15:43
Путин рассказал, что нужно для перехода на современную модель развития ИИ
 
ОбществоТехнологииВладимир ПутинСергей СобянинАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияСбер
 
 
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