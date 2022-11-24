https://ria.ru/20221124/tekhnologii-1833982277.html
Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ
Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ - РИА Новости, 24.11.2022
Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ
Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:45
2022-11-24T15:45
2022-11-24T15:45
общество
технологии
владимир путин
сергей собянин
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
москва
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для внедрения их опыта использования искусственного интеллекта в другие регионы.Ранее он отметил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области искусственного интеллекта."Прошу и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева использовать площадку Госсовета, чтобы распространять свой опыт применения новейших технологий на всю страну так, как мы делаем с вами, уважаемые коллеги, по некоторым другим направлениям", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221124/putin-1833981554.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, технологии, владимир путин, сергей собянин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), москва, россия, сбер
Общество, Технологии, Владимир Путин, Сергей Собянин, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Сбер
Путин попросил Собянина и Воробьева поделиться опытом внедрения ИИ
Путин попросил Собянина и Воробьева использовать Госсовет для внедрения их опыта по ИИ