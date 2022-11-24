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Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Таиланде

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Таиланде - РИА Новости, 24.11.2022

Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Таиланде

Таиланд подходит к новому 2023 году заметно более сильным направлением, чем в предыдущие два "ковидных" года, отмена всех ограничений на въезд, запуск чартерных РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:31

2022-11-24T11:31

2022-11-24T11:31

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таиланд

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Таиланд подходит к новому 2023 году заметно более сильным направлением, чем в предыдущие два "ковидных" года, отмена всех ограничений на въезд, запуск чартерных рейсов, снижение цен на турпакеты привели Таиланд в рейтинг самых востребованных зимних зарубежных направлений у россиян, сообщает АТОР.Количество бронирований туров в Таиланд после отмены ковидных ограничений (с 1 октября) выросло уже в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Но пока объемы продаж на 26 процентов отстают от значений аналогичного периода 2019 года, говорят в "Интуристе". Схожая ситуация и в других компаниях.Значительная часть текущих бронирований путевок в Таиланд приходится на период новогодних праздников, говорят туроператоры. Доля продаж таких путевок в общем объеме составляет от 10 до 70 процентов."Мы фиксируем ажиотажный спрос на Таиланд на период новогодних каникул. Бронируют туры и на прямых регулярных рейсах, и на чартерных, и на стыковочных. Поведение туристов объясняется желанием не упустить возможность отдохнуть в хороших отелях", – говорит Дарья Домостроева, руководитель пресс-службы компании "Интурист".Уже сейчас забронировать отели высокой категории в Таиланде на новогодние каникулы непросто. По словам директора департамента рекламы и PR "Русского Экспресса" Анны Филатовской, уже в сентябре сложно было подтвердить, например, виллы с двумя и тремя спальнями. Сейчас почти все отели категории "пять звезд" распроданы. На сегодняшний день Таиланд с прямыми рейсами доступен жителям 13 городов России. Увеличение объемов перевозки вернуло на направление конкуренцию, что привело к снижению цен. Так, недельный тур на новогодние каникулы в 2021 году, например, у PEGAS Touristik, стоил 448,2 тысячи рублей на двоих в отель категории "три звезды". В этом году можно купить аналогичный тур с вылетом в начале января уже за 285,1 тысячи. Стоимость новогодних туров в Таиланд у "Русского Экспресса" на регулярной перевозке (прямые рейсы "Аэрофлота" из Москвы) – от 317 тысяч рублей за тур на двоих. Туроператор PAC Group оценивает недельный новогодний Пхукет в 248,3 тысячи рублей на двоих в отель категории "пять звезд". С TEZ TOUR можно отправиться на отдых на Пхукет в период с 27 декабря по 30 декабря за 253,6 тысячи рублей на двоих в "четверку" или "тройку".Туристы, выбирающие для своего новогоднего отдыха Таиланд, предпочитают в этом году размещаться в отелях категории 5*, реже 4* и совсем редко – 3*.Снизило спрос на бюджетные гостиницы общее удорожание авиаперевозки в Таиланд по сравнению с 2019 годом. Этот факт, по наблюдениям PEGAS Touristik, изменил состав туристов, отдыхающих в Таиланде. "Раньше Таиланд привлекал больше молодежи, потому что можно было очень дешево отдохнуть в отеле категории "три звезды" на каком-то центральном пляже. Теперь такого нет", – отметили эксперты.Сейчас же в Таиланд стали чаще ездить пары разного возраста, семьи с детьми, также направление востребовано у компаний друзей.

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https://ria.ru/20221104/pkhuket-1828710260.html

https://ria.ru/20221116/aviabilety-1831908040.html

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пхукет (остров)

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Лана Баева

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