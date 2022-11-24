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В Госдуме предложили обязать стерилизовать домашних животных - РИА Новости, 24.11.2022
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В Госдуме предложили обязать стерилизовать домашних животных
В Госдуме предложили обязать стерилизовать домашних животных - РИА Новости, 24.11.2022
В Госдуме предложили обязать стерилизовать домашних животных
В Госдуму внесен законопроект об обязательной стерилизации домашних животных, документ доступен в электронной думской базе. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:46
2022-11-24T10:46
общество
госдума рф
животные
домашние животные
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательной стерилизации домашних животных, документ доступен в электронной думской базе.Инициаторами законопроекта выступили в том числе Курултай Республики Башкортостан и депутат Госдумы Рафаэль Марданшин (ЕР)."Предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту.Согласно авторам пояснительной записки, стерилизация животных является социальной необходимостью и она обходится намного дешевле, чем содержание беременного животного и потомства.
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общество, госдума рф, животные, домашние животные
Общество, Госдума РФ, Животные, домашние животные
10:46 24.11.2022
 
В Госдуме предложили обязать стерилизовать домашних животных

В Госдуму внесли законопроект об обязательной стерилизации домашних животных

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКошка в ветеринарной клинике
Кошка в ветеринарной клинике - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Кошка в ветеринарной клинике. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательной стерилизации домашних животных, документ доступен в электронной думской базе.
Инициаторами законопроекта выступили в том числе Курултай Республики Башкортостан и депутат Госдумы Рафаэль Марданшин (ЕР).
"Предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Согласно авторам пояснительной записки, стерилизация животных является социальной необходимостью и она обходится намного дешевле, чем содержание беременного животного и потомства.
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