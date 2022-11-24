https://ria.ru/20221124/sterilizatsiya-1833857143.html

В Госдуме предложили обязать стерилизовать домашних животных

В Госдуме предложили обязать стерилизовать домашних животных - РИА Новости, 24.11.2022

В Госдуме предложили обязать стерилизовать домашних животных

В Госдуму внесен законопроект об обязательной стерилизации домашних животных, документ доступен в электронной думской базе. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:46

2022-11-24T10:46

2022-11-24T10:46

общество

госдума рф

животные

домашние животные

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект об обязательной стерилизации домашних животных, документ доступен в электронной думской базе.Инициаторами законопроекта выступили в том числе Курултай Республики Башкортостан и депутат Госдумы Рафаэль Марданшин (ЕР)."Предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных. Полномочие по установлению перечня случаев, при которых требование об обязательной стерилизации (кастрации) домашних животных не применяется, предлагается закрепить за уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке к проекту.Согласно авторам пояснительной записки, стерилизация животных является социальной необходимостью и она обходится намного дешевле, чем содержание беременного животного и потомства.

https://ria.ru/20221108/sobaki-1829868098.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, животные, домашние животные