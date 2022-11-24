https://ria.ru/20221124/stakhanov-1833833501.html
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.11.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова в ЛНР, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:01
2022-11-24T09:01
2022-11-24T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
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сша
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lockheed martin
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ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова в ЛНР, сообщила администрация города в Telegram-канале."Сегодня в 07:20 вооруженные формирования Украины из американских систем залпового огня HIMARS обстреляли центр Стаханова", — говорится в публикации.По предварительным данным, в результате обстрела жертв и пострадавших нет.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.
https://ria.ru/20221123/obstrely-1833763480.html
стаханов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, BAE Systems, Lockheed Martin
09:01 24.11.2022 (обновлено: 11:38 24.11.2022)
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли центр Стаханова в ЛНР из РСЗО HIMARS