https://ria.ru/20221124/stakhanov-1833833501.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова в ЛНР, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:01

2022-11-24T09:01

2022-11-24T11:38

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

луганская народная республика

сша

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 24 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по центру Стаханова в ЛНР, сообщила администрация города в Telegram-канале."Сегодня в 07:20 вооруженные формирования Украины из американских систем залпового огня HIMARS обстреляли центр Стаханова", — говорится в публикации.По предварительным данным, в результате обстрела жертв и пострадавших нет.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003-го. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.

https://ria.ru/20221123/obstrely-1833763480.html

стаханов

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стаханов, луганская народная республика, сша, bae systems, lockheed martin