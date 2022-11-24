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Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/spetsoperatsiya-1833943219.html
Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град"
Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.11.2022
Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град"
Российские артиллеристы уничтожили за сутки три украинские РЛС производства США, а также РСЗО "Град", сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:06
2022-11-24T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
сша
харьковская область
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки три украинские РЛС производства США, а также РСЗО "Град", сообщило Минобороны."В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня "Град" ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. В районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20221124/nastuplenie-1833939159.html
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в мире, сша, харьковская область, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Харьковская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
14:06 24.11.2022 (обновлено: 14:51 24.11.2022)
 
Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град"

Минобороны: ВС России уничтожили три украинские РЛС производства США и РСЗО "Град"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация"
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки три украинские РЛС производства США, а также РСЗО "Град", сообщило Минобороны.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня "Град" ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. В районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 13:57Специальная военная операция на Украине
ВС России сорвали попытки наступления ВСУ на Южнодонецком направлении
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАХарьковская областьХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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