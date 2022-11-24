https://ria.ru/20221124/spetsoperatsiya-1833943219.html
Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град"
Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.11.2022
Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град"
Российские артиллеристы уничтожили за сутки три украинские РЛС производства США, а также РСЗО "Град", сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:06
2022-11-24T14:06
2022-11-24T14:51
специальная военная операция на украине
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херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки три украинские РЛС производства США, а также РСЗО "Град", сообщило Минобороны."В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня "Град" ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. В районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20221124/nastuplenie-1833939159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:06 24.11.2022 (обновлено: 14:51 24.11.2022)
Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град"
Минобороны: ВС России уничтожили три украинские РЛС производства США и РСЗО "Град"