https://ria.ru/20221124/spetsoperatsiya-1833943219.html

Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град"

Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.11.2022

Российские артиллеристы уничтожили три украинские РЛС и РСЗО "Град"

Российские артиллеристы уничтожили за сутки три украинские РЛС производства США, а также РСЗО "Град", сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:06

2022-11-24T14:06

2022-11-24T14:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки три украинские РЛС производства США, а также РСЗО "Град", сообщило Минобороны."В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня "Град" ВСУ на огневой позиции в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. В районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 уничтожены в районах населенных пунктов Константиновка и Северск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20221124/nastuplenie-1833939159.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, харьковская область, херсонская область , вооруженные силы украины