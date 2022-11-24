Тверская область и Ляонин договорились о экономическом сотрудничестве
© Фото : Тверская торгово-промышленная палатаТверская область и Ляонин договорились о экономическом сотрудничестве
Тверская область и Ляонин договорились о экономическом сотрудничестве
МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Федерация промышленников и торговцев провинции Ляонин и Союз "Тверская торгово-промышленная палата" подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества, сообщает портал Vesti-tver.ru.
В столице Верхневолжья на площадке центра "Мой бизнес" в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча представителей Тверской области и китайской провинцией Ляонин. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя регионами.
По мнению губернатора Игоря Рудени, у Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые производятся в регионе.
Как было отмечено в ходе встречи, Тверская область нацелена на плодотворное сотрудничество с провинцией Ляонин КНР. В настоящее время Верхневолжье в Китай экспортирует необработанные шкуры и выделанную кожу, мясо и пищевые субпродукты, натуральный и искусственный мех, древесину и изделия из нее. В числе импортируемых из этого региона в Тверскую область товаров — металлы, изделия из пластмассы, оборудование и аппаратура.