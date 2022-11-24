https://ria.ru/20221124/sotrudnichestvo-1834006465.html

Тверская область и Ляонин договорились о экономическом сотрудничестве

Тверская область и Ляонин договорились о экономическом сотрудничестве - РИА Новости, 24.11.2022

Тверская область и Ляонин договорились о экономическом сотрудничестве

Федерация промышленников и торговцев провинции Ляонин и Союз "Тверская торгово-промышленная палата" подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:55

2022-11-24T16:55

2022-11-24T16:55

россия-китай: главное

игорь руденя

ляонин

китай

тверская область

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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Федерация промышленников и торговцев провинции Ляонин и Союз "Тверская торгово-промышленная палата" подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению торгово-экономического сотрудничества, сообщает портал Vesti-tver.ru.В столице Верхневолжья на площадке центра "Мой бизнес" в режиме видеоконференцсвязи прошла встреча представителей Тверской области и китайской провинцией Ляонин. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя регионами.По мнению губернатора Игоря Рудени, у Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые производятся в регионе.Как было отмечено в ходе встречи, Тверская область нацелена на плодотворное сотрудничество с провинцией Ляонин КНР. В настоящее время Верхневолжье в Китай экспортирует необработанные шкуры и выделанную кожу, мясо и пищевые субпродукты, натуральный и искусственный мех, древесину и изделия из нее. В числе импортируемых из этого региона в Тверскую область товаров — металлы, изделия из пластмассы, оборудование и аппаратура.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, ляонин, китай, тверская область