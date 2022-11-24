https://ria.ru/20221124/soglashenie-1833812471.html

Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам

Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам - РИА Новости, 24.11.2022

Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам

Сербия и самопровозглашенное Косово достигли соглашения по проблеме номерных знаков и предотвращению эскалации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T00:59

2022-11-24T00:59

2022-11-24T01:30

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жозеп боррель

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сербия и самопровозглашенное Косово достигли соглашения по проблеме номерных знаков и предотвращению эскалации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Сербия, по его словам, согласилась прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово пообещало не предпринимать дальнейших действий, связанных с перерегистрацией транспортных средств.Боррель добавил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги.Косовоалбанские власти требовали от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными Белградом с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируовали выписывать нарушителям штрафы от 150 евро.В сентябре прошлого года власти самопровозглашенного Косово запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки их разогнать. Со стороны Центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве западных стран было достигнуто временное решение: заклеивание символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию.

https://ria.ru/20221123/kosovo-1833654373.html

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в мире, авто, жозеп боррель, сербия, косово, евросоюз