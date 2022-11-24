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Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам
Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам - РИА Новости, 24.11.2022
Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам
Сербия и самопровозглашенное Косово достигли соглашения по проблеме номерных знаков и предотвращению эскалации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T00:59
2022-11-24T00:59
2022-11-24T01:30
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сербия и самопровозглашенное Косово достигли соглашения по проблеме номерных знаков и предотвращению эскалации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Сербия, по его словам, согласилась прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово пообещало не предпринимать дальнейших действий, связанных с перерегистрацией транспортных средств.Боррель добавил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги.Косовоалбанские власти требовали от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными Белградом с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируовали выписывать нарушителям штрафы от 150 евро.В сентябре прошлого года власти самопровозглашенного Косово запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки их разогнать. Со стороны Центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве западных стран было достигнуто временное решение: заклеивание символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию.
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в мире, авто, жозеп боррель, сербия, косово, евросоюз
В мире, Авто, Жозеп Боррель, Сербия, Косово, Евросоюз
00:59 24.11.2022 (обновлено: 01:30 24.11.2022)
Боррель: Сербия и Косово достигли соглашения по номерным знакам
Глава дипломатии ЕС Боррель: Сербия и Косово урегулировали проблему номерных знаков
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Сербия и самопровозглашенное Косово достигли соглашения по проблеме номерных знаков и предотвращению эскалации, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"У нас есть сделка! Очень рад сообщить, что главные переговорщики от Косово и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений", - написал Боррель в Twitter.
Сербия, по его словам, согласилась прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Косово пообещало не предпринимать дальнейших действий, связанных с перерегистрацией транспортных средств.
Боррель добавил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги.
Косовоалбанские власти требовали от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными Белградом с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируовали выписывать нарушителям штрафы от 150 евро.
В сентябре прошлого года власти самопровозглашенного Косово запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки их разогнать. Со стороны Центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве западных стран было достигнуто временное решение: заклеивание символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в Центральную Сербию.