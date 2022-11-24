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Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев
Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022
Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев
РФ готова оказать Сирии и Турции посредническую помощь в организации переговоров на разных уровнях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:51
2022-11-24T09:51
2022-11-24T09:51
война в сирии
в мире
александр лаврентьев
россия
сирия
турция
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. РФ готова оказать Сирии и Турции посредническую помощь в организации переговоров на разных уровнях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Конечно же, мы готовы оказать всемерную поддержку, посредническую помощь для организации таких переговоров на различном уровне", - сказал он.Агентство Рейтер в середине сентября со ссылкой на источники сообщило, что глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан провел ряд встреч с сирийским коллегой Али Мамлюком, на которых обсудили возможную встречу глав МИД двух стран.
https://ria.ru/20221123/lavrentev-1833650967.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лаврентьев, россия, сирия, турция
Война в Сирии, В мире, Александр Лаврентьев, Россия, Сирия, Турция
Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель Путина Лаврентьев: Россия готова помочь с переговорами Сирии и Турции