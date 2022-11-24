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Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20221124/siriya-1833844985.html
Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев
Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022
Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев
РФ готова оказать Сирии и Турции посредническую помощь в организации переговоров на разных уровнях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:51
2022-11-24T09:51
война в сирии
в мире
александр лаврентьев
россия
сирия
турция
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. РФ готова оказать Сирии и Турции посредническую помощь в организации переговоров на разных уровнях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Конечно же, мы готовы оказать всемерную поддержку, посредническую помощь для организации таких переговоров на различном уровне", - сказал он.Агентство Рейтер в середине сентября со ссылкой на источники сообщило, что глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан провел ряд встреч с сирийским коллегой Али Мамлюком, на которых обсудили возможную встречу глав МИД двух стран.
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в мире, александр лаврентьев, россия, сирия, турция
Война в Сирии, В мире, Александр Лаврентьев, Россия, Сирия, Турция
09:51 24.11.2022
 
Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев

Спецпредставитель Путина Лаврентьев: Россия готова помочь с переговорами Сирии и Турции

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости
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Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. РФ готова оказать Сирии и Турции посредническую помощь в организации переговоров на разных уровнях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Конечно же, мы готовы оказать всемерную поддержку, посредническую помощь для организации таких переговоров на различном уровне", - сказал он.
Агентство Рейтер в середине сентября со ссылкой на источники сообщило, что глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан провел ряд встреч с сирийским коллегой Али Мамлюком, на которых обсудили возможную встречу глав МИД двух стран.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 14:18
Турция и Сирия готовы делать шаги навстречу друг другу, заявил Лаврентьев
 
Война в СирииВ миреАлександр ЛаврентьевРоссияСирияТурция
 
 
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