https://ria.ru/20221124/siriya-1833844985.html

Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев

Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 24.11.2022

Россия готова помочь Сирии и Турции в переговорах, заявил Лаврентьев

РФ готова оказать Сирии и Турции посредническую помощь в организации переговоров на разных уровнях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:51

2022-11-24T09:51

2022-11-24T09:51

война в сирии

в мире

александр лаврентьев

россия

сирия

турция

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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. РФ готова оказать Сирии и Турции посредническую помощь в организации переговоров на разных уровнях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Конечно же, мы готовы оказать всемерную поддержку, посредническую помощь для организации таких переговоров на различном уровне", - сказал он.Агентство Рейтер в середине сентября со ссылкой на источники сообщило, что глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан провел ряд встреч с сирийским коллегой Али Мамлюком, на которых обсудили возможную встречу глав МИД двух стран.

https://ria.ru/20221123/lavrentev-1833650967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лаврентьев, россия, сирия, турция