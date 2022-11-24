https://ria.ru/20221124/serbiya-1833915148.html

Вучич предупредил о трудностях после договоренности по номерам в Косово

Вучич предупредил о трудностях после договоренности по номерам в Косово - РИА Новости, 24.11.2022

Вучич предупредил о трудностях после договоренности по номерам в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что достигнутая в Брюсселе договоренность по автомобильным номерам в Косово ведет к новому давлению на Белград, и он не РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:15

2022-11-24T13:15

2022-11-24T13:52

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БЕЛГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что достигнутая в Брюсселе договоренность по автомобильным номерам в Косово ведет к новому давлению на Белград, и он не испытывает радости из-за этой "малой тактической победы".Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил в среду вечером, что переговорщики Белграда и Приштины достигли соглашения по проблеме автомобильных номеров. По его словам сербская сторона согласилась перестать выдавать номера с деноминаций населенных пунктов в Косово и Метохии, а косовоалбанские власти прекратят шаги по перерегистрации автомобилей. Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре также приветствовал договоренности и указал, что теперь диалог сфокусируется на нормализации отношений.Вучич в четверг принял в Белграде новоизбранных члена президиума Боснии Герцеговины (БиГ) от сербского народа Жельку Цвиянович и президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика."Над нашим народом не будут издеваться, номера "КМ" остаются и продолжают использоваться, остальные знаки с деноминацией косовских городов и муниципалитетов фактически не существуют, особенно на юг от реки Ибар, там используются номера "КМ". Что касается новых автомобилей – их появляется до 90 в год, а что касается обновления регистрации, она проходит нормально, и нет никаких обязательств по этому поводу. Я даже сказал, что мы готовы на время дальнейших переговоров и это остановить", - заявил Вучич на совместной пресс-конференции.При этом он выразил удовлетворение тем, что удалось "сохранить мир для нашего народа" и отметил, что сербы в Косово и Метохии буквально "сыты по горло давлением Приштины", поэтому даже на протест в небольшом поселке Горне-Кусце в среду собрались свыше пяти тысяч человек.Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти на фоне протестов сербов в крае среду заявил, что настаивает на окончательном соглашении о полной нормализации отношений с руководством Сербии в марте 2023 года. По его словам этот срок был предложен ЕС сторонам ещё перед раундом диалога в минувший понедельник.С 1 ноября владельцам автомобилей в крае с буквенным обозначением регистрации PR (Приштина), KM (Косовска-Митровица), PZ (Призрен), GL (Гнилане), UR (Урошевац), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), выданными властями Сербии, косовская полиция выписала 1740 предупреждений. Они должны были перерегистрировать их на номера с символикой RKS – "Республика Косово", выписывать штрафы в 150 евро должны были начать утром в четверг.Свыше 5 тысяч косовских сербов вышли в среду на мирную акцию протеста против спорных мер Приштины в поселке Горне-Кусце на юго-востоке края. Сербы, которые живут в северной, центральной и южной частях края, также провели в среду массовые протесты в северной Косовска-Митровице и анклавах Грачаница и Штрпце против спорных мер Приштины.

https://ria.ru/20221124/soglashenie-1833812471.html

https://ria.ru/20221123/kosovo-1833654373.html

https://ria.ru/20221123/protesty-1833755535.html

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Дарья Буймова

косово, сербия, в мире, александр вучич, жозеп боррель, милорад додик, белград (город), евросоюз