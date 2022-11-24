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В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами - РИА Новости, 24.11.2022
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В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами
В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами - РИА Новости, 24.11.2022
В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами
Соглашение о сотрудничестве для обучения школьников управлению электросамокатами подписали в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:43
2022-11-24T17:43
общество
алексей шапошников
москва
московская городская дума
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве для обучения школьников управлению электросамокатами подписали в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.В четверг в Московском парламентском центре подписали соглашение о сотрудничестве между руководством Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, столичного сервиса кикшеринга "Юрент" и "Московского центра "Патриот. Спорт". Подписание состоялось в рамках проекта "Безопасное обращение с электросамокатами", инициатором которого стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, он поможет юным москвичам правильно управлять средствами индивидуальной мобильности."Уроки безопасного передвижения на электросамокатах, которые начались в московских школах, сейчас проходят в трёх образовательных учреждениях, где я являюсь председателем управляющего совета. И то, с каким удовольствием наши школьники приходят на эти занятия, говорит о том, что они будут очень популярны. И сегодняшнее подписание соглашения даёт возможность распространить эту инициативу на все образовательные учреждения Москвы", - прокомментировал Шапошников.
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общество, алексей шапошников, москва, московская городская дума, россия
Общество, Алексей Шапошников, Москва, Московская городская дума, Россия
17:43 24.11.2022
 
В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами

Соглашение по обучению школьников управлению электросамокатами подписали в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДевушка берет в прокат электросамокат Ситимобил в Москве
Девушка берет в прокат электросамокат Ситимобил в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка берет в прокат электросамокат Ситимобил в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве для обучения школьников управлению электросамокатами подписали в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг в Московском парламентском центре подписали соглашение о сотрудничестве между руководством Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, столичного сервиса кикшеринга "Юрент" и "Московского центра "Патриот. Спорт". Подписание состоялось в рамках проекта "Безопасное обращение с электросамокатами", инициатором которого стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, он поможет юным москвичам правильно управлять средствами индивидуальной мобильности.
"Уроки безопасного передвижения на электросамокатах, которые начались в московских школах, сейчас проходят в трёх образовательных учреждениях, где я являюсь председателем управляющего совета. И то, с каким удовольствием наши школьники приходят на эти занятия, говорит о том, что они будут очень популярны. И сегодняшнее подписание соглашения даёт возможность распространить эту инициативу на все образовательные учреждения Москвы", - прокомментировал Шапошников.
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