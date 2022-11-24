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В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами

В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами - РИА Новости, 24.11.2022

В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами

Соглашение о сотрудничестве для обучения школьников управлению электросамокатами подписали в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:43

2022-11-24T17:43

2022-11-24T17:43

общество

алексей шапошников

москва

московская городская дума

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве для обучения школьников управлению электросамокатами подписали в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.В четверг в Московском парламентском центре подписали соглашение о сотрудничестве между руководством Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, столичного сервиса кикшеринга "Юрент" и "Московского центра "Патриот. Спорт". Подписание состоялось в рамках проекта "Безопасное обращение с электросамокатами", инициатором которого стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, он поможет юным москвичам правильно управлять средствами индивидуальной мобильности."Уроки безопасного передвижения на электросамокатах, которые начались в московских школах, сейчас проходят в трёх образовательных учреждениях, где я являюсь председателем управляющего совета. И то, с каким удовольствием наши школьники приходят на эти занятия, говорит о том, что они будут очень популярны. И сегодняшнее подписание соглашения даёт возможность распространить эту инициативу на все образовательные учреждения Москвы", - прокомментировал Шапошников.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822329228.html

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общество, алексей шапошников, москва, московская городская дума, россия