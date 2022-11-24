В Москве будут учить школьников управлению электросамокатами
Соглашение по обучению школьников управлению электросамокатами подписали в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДевушка берет в прокат электросамокат Ситимобил в Москве
Девушка берет в прокат электросамокат Ситимобил в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве для обучения школьников управлению электросамокатами подписали в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
В четверг в Московском парламентском центре подписали соглашение о сотрудничестве между руководством Центра организации дорожного движения Правительства Москвы, столичного сервиса кикшеринга "Юрент" и "Московского центра "Патриот. Спорт". Подписание состоялось в рамках проекта "Безопасное обращение с электросамокатами", инициатором которого стал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, он поможет юным москвичам правильно управлять средствами индивидуальной мобильности.
"Уроки безопасного передвижения на электросамокатах, которые начались в московских школах, сейчас проходят в трёх образовательных учреждениях, где я являюсь председателем управляющего совета. И то, с каким удовольствием наши школьники приходят на эти занятия, говорит о том, что они будут очень популярны. И сегодняшнее подписание соглашения даёт возможность распространить эту инициативу на все образовательные учреждения Москвы", - прокомментировал Шапошников.
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