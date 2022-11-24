https://ria.ru/20221124/rostekh-1833976544.html

Путин примет участие в мероприятии в честь пятнадцатилетия "Ростеха"

Путин примет участие в мероприятии в честь пятнадцатилетия "Ростеха" - РИА Новости, 24.11.2022

Путин примет участие в мероприятии в честь пятнадцатилетия "Ростеха"

Президент России Владимир Путин 25 ноября примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию государственной корпорации "Ростех", сообщает... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:32

2022-11-24T15:32

2022-11-24T15:43

ростех

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 ноября примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию государственной корпорации "Ростех", сообщает пресс-служба Кремля."В этот же день глава государства примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию государственной корпорации "Ростех", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221111/tekhnika-1830931995.html

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ростех, владимир путин, россия