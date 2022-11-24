https://ria.ru/20221124/rostekh-1833976544.html
Путин примет участие в мероприятии в честь пятнадцатилетия "Ростеха"
Путин примет участие в мероприятии в честь пятнадцатилетия "Ростеха" - РИА Новости, 24.11.2022
Путин примет участие в мероприятии в честь пятнадцатилетия "Ростеха"
Президент России Владимир Путин 25 ноября примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию государственной корпорации "Ростех", сообщает... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:32
2022-11-24T15:32
2022-11-24T15:43
ростех
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 ноября примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию государственной корпорации "Ростех", сообщает пресс-служба Кремля."В этот же день глава государства примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 15-летию государственной корпорации "Ростех", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221111/tekhnika-1830931995.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_94100d708035dd9f06473298379049d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростех, владимир путин, россия
Ростех, Владимир Путин, Россия
15:32 24.11.2022 (обновлено: 15:43 24.11.2022)
Путин примет участие в мероприятии в честь пятнадцатилетия "Ростеха"
Путин примет участие в мероприятии в честь пятнадцатилетия госкорпорации "Ростех"