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В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США - РИА Новости, 24.11.2022
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В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США
В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США - РИА Новости, 24.11.2022
В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США
Инициатива по завязыванию контактов с РФ на высоком и высшем уровне должна исходить от США, так как именно они их прервали, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:58
2022-11-24T11:58
сергей рябков
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инициатива по завязыванию контактов с РФ на высоком и высшем уровне должна исходить от США, так как именно они их прервали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В нынешних условиях, когда именно США в одностороннем порядке немотивированно свернули работу по очень многим направлениям, пытаясь что-то нам продемонстрировать – нам демонстрировать ничего не надо было, нам понятна американская политика и сущность той линии, которая проводится США в отношении России – но коль скоро они сделали такой выбор, они и должны его пересматривать", - заявил Рябков на брифинге, отвечая на вопрос, возможны ли контакты между США и РФ на высоком и высшем уровне.По его словам, "если и когда они до этого дозреют, тогда, наверное, можно будет говорить о неких контактах и дополнительных возможностях для диалога". "Если не дозреют, значит, не будет этих контактов – я здесь не вижу вообще никакой проблемы", - добавил он.
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сергей рябков, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Рябков, Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:58 24.11.2022
 
В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США

Замглавы МИД Рябков: инициатива по завязыванию контактов с Россией должна исходить от США

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инициатива по завязыванию контактов с РФ на высоком и высшем уровне должна исходить от США, так как именно они их прервали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В нынешних условиях, когда именно США в одностороннем порядке немотивированно свернули работу по очень многим направлениям, пытаясь что-то нам продемонстрировать – нам демонстрировать ничего не надо было, нам понятна американская политика и сущность той линии, которая проводится США в отношении России – но коль скоро они сделали такой выбор, они и должны его пересматривать", - заявил Рябков на брифинге, отвечая на вопрос, возможны ли контакты между США и РФ на высоком и высшем уровне.
По его словам, "если и когда они до этого дозреют, тогда, наверное, можно будет говорить о неких контактах и дополнительных возможностях для диалога". "Если не дозреют, значит, не будет этих контактов – я здесь не вижу вообще никакой проблемы", - добавил он.
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Сергей РябковРоссияСШАВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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