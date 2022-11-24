https://ria.ru/20221124/rossiya-1833884407.html
В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США
В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США - РИА Новости, 24.11.2022
В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США
Инициатива по завязыванию контактов с РФ на высоком и высшем уровне должна исходить от США, так как именно они их прервали, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:58
2022-11-24T11:58
2022-11-24T11:58
сергей рябков
россия
сша
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инициатива по завязыванию контактов с РФ на высоком и высшем уровне должна исходить от США, так как именно они их прервали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В нынешних условиях, когда именно США в одностороннем порядке немотивированно свернули работу по очень многим направлениям, пытаясь что-то нам продемонстрировать – нам демонстрировать ничего не надо было, нам понятна американская политика и сущность той линии, которая проводится США в отношении России – но коль скоро они сделали такой выбор, они и должны его пересматривать", - заявил Рябков на брифинге, отвечая на вопрос, возможны ли контакты между США и РФ на высоком и высшем уровне.По его словам, "если и когда они до этого дозреют, тогда, наверное, можно будет говорить о неких контактах и дополнительных возможностях для диалога". "Если не дозреют, значит, не будет этих контактов – я здесь не вижу вообще никакой проблемы", - добавил он.
https://ria.ru/20221030/razgovor-1827876255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рябков, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Рябков, Россия, США, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД считают, что инициатива по контактам должна исходить от США
Замглавы МИД Рябков: инициатива по завязыванию контактов с Россией должна исходить от США
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инициатива по завязыванию контактов с РФ на высоком и высшем уровне должна исходить от США, так как именно они их прервали, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В нынешних условиях, когда именно США в одностороннем порядке немотивированно свернули работу по очень многим направлениям, пытаясь что-то нам продемонстрировать – нам демонстрировать ничего не надо было, нам понятна американская политика и сущность той линии, которая проводится США в отношении России – но коль скоро они сделали такой выбор, они и должны его пересматривать", - заявил Рябков на брифинге, отвечая на вопрос, возможны ли контакты между США и РФ на высоком и высшем уровне.
По его словам, "если и когда они до этого дозреют, тогда, наверное, можно будет говорить о неких контактах и дополнительных возможностях для диалога". "Если не дозреют, значит, не будет этих контактов – я здесь не вижу вообще никакой проблемы", - добавил он.