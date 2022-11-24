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Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы - РИА Новости, 24.11.2022
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Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы
Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы - РИА Новости, 24.11.2022
Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы
Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за того, что люди не смогли вернуть деньги после отмены концерта Светланы Лободы в Иркутске, сообщается в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:26
2022-11-24T13:29
светлана лобода
иркутск
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за того, что люди не смогли вернуть деньги после отмены концерта Светланы Лободы в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства."Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за отмененного концерта Светланы Лободы в Иркутске. В управление поступают жалобы из-за того, что люди не смогли вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие", - говорится в сообщении.Первоначально концерт должен был состояться 25 апреля 2021 года, но из-за распространения COVID-19 был перенесен на 21 июня 2022-го, уточнили в ведомстве. В апреле 2022 года появилась информация, что Лобода отказалась проводить концерты на территории России, а организаторы отказались в добровольном порядке возвращать зрителям деньги за билеты, хотя по закону они обязаны это сделать, пояснили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html
иркутск
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светлана лобода, иркутск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Светлана Лобода, Иркутск, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
13:26 24.11.2022 (обновлено: 13:29 24.11.2022)
 
Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы

Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы в Иркутске

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанкПевица LOBODA
Певица LOBODA - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певица LOBODA. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за того, что люди не смогли вернуть деньги после отмены концерта Светланы Лободы в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за отмененного концерта Светланы Лободы в Иркутске. В управление поступают жалобы из-за того, что люди не смогли вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие", - говорится в сообщении.
Первоначально концерт должен был состояться 25 апреля 2021 года, но из-за распространения COVID-19 был перенесен на 21 июня 2022-го, уточнили в ведомстве. В апреле 2022 года появилась информация, что Лобода отказалась проводить концерты на территории России, а организаторы отказались в добровольном порядке возвращать зрителям деньги за билеты, хотя по закону они обязаны это сделать, пояснили в Роспотребнадзоре.
Певица LOBODA на концерте Песня года — 2019 на стадионе ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 13:17Шоубиз
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Светлана ЛободаИркутскРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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