https://ria.ru/20221124/rospotrebnadzor-1833920084.html
Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы
Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы - РИА Новости, 24.11.2022
Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы
Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за того, что люди не смогли вернуть деньги после отмены концерта Светланы Лободы в Иркутске, сообщается в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:26
2022-11-24T13:26
2022-11-24T13:29
светлана лобода
иркутск
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577909482_462:13:2786:1320_1920x0_80_0_0_8ebcf9dcb7614fb68677019c49414d36.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за того, что люди не смогли вернуть деньги после отмены концерта Светланы Лободы в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства."Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за отмененного концерта Светланы Лободы в Иркутске. В управление поступают жалобы из-за того, что люди не смогли вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие", - говорится в сообщении.Первоначально концерт должен был состояться 25 апреля 2021 года, но из-за распространения COVID-19 был перенесен на 21 июня 2022-го, уточнили в ведомстве. В апреле 2022 года появилась информация, что Лобода отказалась проводить концерты на территории России, а организаторы отказались в добровольном порядке возвращать зрителям деньги за билеты, хотя по закону они обязаны это сделать, пояснили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html
иркутск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577909482_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_40060ee68ee254858fffc9e425337dd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана лобода, иркутск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Светлана Лобода, Иркутск, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
13:26 24.11.2022 (обновлено: 13:29 24.11.2022)
Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы
Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы в Иркутске