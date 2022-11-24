https://ria.ru/20221124/rospotrebnadzor-1833920084.html

Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы

Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы - РИА Новости, 24.11.2022

Роспотребнадзор подаст иск о невозврате денег за отмену концерта Лободы

Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за того, что люди не смогли вернуть деньги после отмены концерта Светланы Лободы в Иркутске, сообщается в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:26

2022-11-24T13:26

2022-11-24T13:29

светлана лобода

иркутск

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за того, что люди не смогли вернуть деньги после отмены концерта Светланы Лободы в Иркутске, сообщается в Telegram-канале ведомства."Роспотребнадзор готовит коллективный иск из-за отмененного концерта Светланы Лободы в Иркутске. В управление поступают жалобы из-за того, что люди не смогли вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие", - говорится в сообщении.Первоначально концерт должен был состояться 25 апреля 2021 года, но из-за распространения COVID-19 был перенесен на 21 июня 2022-го, уточнили в ведомстве. В апреле 2022 года появилась информация, что Лобода отказалась проводить концерты на территории России, а организаторы отказались в добровольном порядке возвращать зрителям деньги за билеты, хотя по закону они обязаны это сделать, пояснили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20221118/loboda-1832432175.html

иркутск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

светлана лобода, иркутск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия