https://ria.ru/20221124/razgovor-1833943385.html

Путин проведет международный телефонный разговор

Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 24.11.2022

Путин проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:06

2022-11-24T14:06

2022-11-24T14:06

политика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_293:0:3010:1528_1920x0_80_0_0_91d7ce7d2d970850a38421e4f5260af0.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Во второй половине дня возможен телефонный разговор международный у президента. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.Также, по его словам, глава государства проведет "несколько встреч и совещаний непубличного характера".

https://ria.ru/20221118/erdogan-1832445970.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, россия