https://ria.ru/20221124/razgovor-1833943385.html
Путин проведет международный телефонный разговор
Путин проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 24.11.2022
Путин проведет международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T14:06
2022-11-24T14:06
2022-11-24T14:06
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Во второй половине дня возможен телефонный разговор международный у президента. Мы будем вас информировать", - сказал Песков журналистам.Также, по его словам, глава государства проведет "несколько встреч и совещаний непубличного характера".
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин проведет международный телефонный разговор
Песков: Путин во второй половине дня может провести международный телефонный разговор