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В Краснодаре разнорабочий насмерть забил доской двух мужчин на стройке

В Краснодаре разнорабочий насмерть забил доской двух мужчин на стройке - РИА Новости, 24.11.2022

В Краснодаре разнорабочий насмерть забил доской двух мужчин на стройке

Обвиняемый в смерти двух мужчин в Краснодаре предстанет перед судом, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T14:19

2022-11-24T14:19

2022-11-24T14:19

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КРАСНОДАР, 24 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в смерти двух мужчин в Краснодаре предстанет перед судом, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю."Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 45 и 57-летнего местных жителей (п."а" часть 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, фигурант подрабатывал разнорабочим в садоводческом товариществе "Лотос", расположенном в Елизаветинском сельском округе Краснодара. Он строил теплицу. Днем 18 апреля к обвиняемому пришли двое незнакомых жителей соседнего товарищества, которые расположились на участке и начали выпивать спиртное. Вечером в результате словесной перепалки между мужчиной и пострадавшими завязалась драка. Обвиняемый взял доску и нанес более 90 и 35 ударов потерпевшим. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. После этого злоумышленник погрузил тела погибших в багажник своего автомобиля, отвёз их на проселочную дорогу в соседнем садоводческом товариществе, где оставил.Мужчина признал вину в полном объеме, он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

https://ria.ru/20221124/magomedov-1833923495.html

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происшествия, краснодар, краснодарский край, россия