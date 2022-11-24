https://ria.ru/20221124/putin-1833989564.html

Путин назвал расчеты одной из линий атак в условиях ограничений

Путин назвал расчеты одной из линий атак в условиях ограничений - РИА Новости, 24.11.2022

Путин назвал расчеты одной из линий атак в условиях ограничений

Президент России Владимир Путин назвал одной из линий атак в нынешних условиях систему расчетов, отметив, что монополисты в этой сфере их контролируют. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:05

2022-11-24T16:05

2022-11-24T16:25

технологии

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал одной из линий атак в нынешних условиях систему расчетов, отметив, что монополисты в этой сфере их контролируют."Мы все хорошо знаем, что в условиях сегодняшних нелегитимных ограничений одна из линий атак - это расчеты. И наши финансовые учреждения знают это лучше, чем кто-либо другой, потому что они сталкиваются с этими практиками. Сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп", - сказал он на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту."По сути, они хозяева жизни. Они реально монопольно все контролируют", - добавил он.Выступая на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту, глава государства напомнил о системе хавала, которая сотни лет выполняла функции международных расчетов. Суть системы, как напомнил президент, в том, что отправитель отдает деньги брокеру в своей стране, а получатель принимает деньги в другой стране у своего брокера, уже после взаиморасчета."Как сказали бы сейчас, по клиринговой схеме. На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и полностью независимую от банков и вмешательства третьих стран", - предложил Путин.

https://ria.ru/20221124/regiony-1833990061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, экономика, владимир путин, россия, сбер