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Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации - РИА Новости, 24.11.2022
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Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации
Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации
Кабмин должен будет обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность и здравоохранение с учетом развития искусственного... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:56
2022-11-24T16:20
владимир путин
технологии
экономика
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кабмин должен будет обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность и здравоохранение с учетом развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы вновь обратиться к альянсу. Прошу вас привлечь представителей всех ключевых отраслей экономики и социальной сферы и вместе определить самые востребованные, самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в конкретных отраслях. На основе полученных результатов правительство должно будет обновить стратегии цифровой трансформации промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и других сфер. Это очень большая, масштабная, но абсолютно необходимая совместная работа", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
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владимир путин, технологии, экономика, россия, сбер
Владимир Путин, Технологии, Экономика, Россия, Сбер
15:56 24.11.2022 (обновлено: 16:20 24.11.2022)
 
Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации

Президент Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации, учитывая ИИ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кабмин должен будет обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность и здравоохранение с учетом развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.
"Хотел бы вновь обратиться к альянсу. Прошу вас привлечь представителей всех ключевых отраслей экономики и социальной сферы и вместе определить самые востребованные, самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в конкретных отраслях. На основе полученных результатов правительство должно будет обновить стратегии цифровой трансформации промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и других сфер. Это очень большая, масштабная, но абсолютно необходимая совместная работа", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции Путешествие в мир искусственного интеллекта
Вчера, 16:08
При выделении субсидий надо обязать компании использовать ИИ, заявил Путин
 
Владимир ПутинТехнологииЭкономикаРоссияСбер
 
 
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