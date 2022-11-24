https://ria.ru/20221124/putin-1833985795.html

Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации

Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации

Кабмин должен будет обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность и здравоохранение с учетом развития искусственного... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T15:56

2022-11-24T15:56

2022-11-24T16:20

владимир путин

технологии

экономика

россия

сбер

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кабмин должен будет обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность и здравоохранение с учетом развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы вновь обратиться к альянсу. Прошу вас привлечь представителей всех ключевых отраслей экономики и социальной сферы и вместе определить самые востребованные, самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в конкретных отраслях. На основе полученных результатов правительство должно будет обновить стратегии цифровой трансформации промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и других сфер. Это очень большая, масштабная, но абсолютно необходимая совместная работа", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20221124/subsidii-1833990804.html

россия

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Дарья Буймова

владимир путин, технологии, экономика, россия, сбер