https://ria.ru/20221124/putin-1833985795.html
Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации
Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации
Кабмин должен будет обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность и здравоохранение с учетом развития искусственного... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T15:56
2022-11-24T15:56
2022-11-24T16:20
владимир путин
технологии
экономика
россия
сбер
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Кабмин должен будет обновить стратегии цифровой трансформации во всех сферах, включая промышленность и здравоохранение с учетом развития искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы вновь обратиться к альянсу. Прошу вас привлечь представителей всех ключевых отраслей экономики и социальной сферы и вместе определить самые востребованные, самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в конкретных отраслях. На основе полученных результатов правительство должно будет обновить стратегии цифровой трансформации промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и других сфер. Это очень большая, масштабная, но абсолютно необходимая совместная работа", - сказал Путин на конференции "Сбера" по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20221124/subsidii-1833990804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, экономика, россия, сбер
Владимир Путин, Технологии, Экономика, Россия, Сбер
15:56 24.11.2022 (обновлено: 16:20 24.11.2022)
Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации
Президент Путин призвал обновить стратегии цифровой трансформации, учитывая ИИ