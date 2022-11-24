https://ria.ru/20221124/proverka-1833838073.html
На Чукотке начали проверку из-за масштабного разлива нефтепродуктов
На Чукотке начали проверку из-за масштабного разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 24.11.2022
На Чукотке начали проверку из-за масштабного разлива нефтепродуктов
Прокуратура Чукотки начала проверку по факту масштабного разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T09:26
2022-11-24T09:26
2022-11-24T09:26
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя - РИА Новости. Прокуратура Чукотки начала проверку по факту масштабного разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия, сообщает надзорное ведомство.Накануне власти Чукотского района сообщили, что в заливе Лаврентия обнаружено топливное пятно площадью около 12 квадратных километров. По предварительным данным, пятно шло от корабля, стоявшего в заливе. Из-за шторма местные власти на заседании КЧС решили организовать мониторинг береговой линии залива и получить информацию о судах, находившихся в акватории в момент разлива."Прокуратурой региона по публикации в социальной сети организована проверка о возможном загрязнении окружающей среды в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Берингова моря возле села Лаврентия Чукотского района", - говорится в сообщении.В ходе проверки прокуроры установят обстоятельства разлива и дадут оценку действиям виновных лиц.
https://ria.ru/20221124/metel-1833818850.html
чукотка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, происшествия
На Чукотке начали проверку из-за масштабного разлива нефтепродуктов
Прокуратура Чукотки начала проверку из-за разлива нефтепродуктов в заливе Лаврентия