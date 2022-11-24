https://ria.ru/20221124/produkty-1833814427.html

Россиянам назвали продукты, которые могут подорожать с 1 декабря

Россиянам назвали продукты, которые могут подорожать с 1 декабря - РИА Новости, 24.11.2022

Россиянам назвали продукты, которые могут подорожать с 1 декабря

С 1 декабря в России начнут дорожать "праздничные" продукты длительного хранения, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. В интервью радио Sputnik он РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T02:10

2022-11-24T02:10

2022-11-24T02:10

новый год

инфляция

россия

продукты

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. С 1 декабря в России начнут дорожать "праздничные" продукты длительного хранения, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. В интервью радио Sputnik он дал прогноз, на сколько процентов вырастут цены в магазинах.Россияне привыкли отмечать Новый год с размахом, и те продукты, которые обычно присутствуют на праздничном столе, обязательно начнут дорожать с первых дней декабря, уверен Беляев.По словам экономиста, самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов."Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры", – полагает Беляев.Могут вырасти в цене игристые вина, коньяк и копчености, продолжил экономист."Деликатесные копчености подорожают в районе 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет", – такое мнение высказал Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.Стоимость овощей и фруктов увеличится приблизительно на 5%, прогнозирует он.

https://ria.ru/20221114/kofe-1831360529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

новый год, инфляция, россия, продукты, экономика