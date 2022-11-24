https://ria.ru/20221124/produkty-1833814427.html
Россиянам назвали продукты, которые могут подорожать с 1 декабря
Россиянам назвали продукты, которые могут подорожать с 1 декабря - РИА Новости, 24.11.2022
Россиянам назвали продукты, которые могут подорожать с 1 декабря
С 1 декабря в России начнут дорожать "праздничные" продукты длительного хранения, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. В интервью радио Sputnik он РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T02:10
2022-11-24T02:10
2022-11-24T02:10
новый год
инфляция
россия
продукты
экономика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. С 1 декабря в России начнут дорожать "праздничные" продукты длительного хранения, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. В интервью радио Sputnik он дал прогноз, на сколько процентов вырастут цены в магазинах.Россияне привыкли отмечать Новый год с размахом, и те продукты, которые обычно присутствуют на праздничном столе, обязательно начнут дорожать с первых дней декабря, уверен Беляев.По словам экономиста, самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов."Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры", – полагает Беляев.Могут вырасти в цене игристые вина, коньяк и копчености, продолжил экономист."Деликатесные копчености подорожают в районе 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет", – такое мнение высказал Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.Стоимость овощей и фруктов увеличится приблизительно на 5%, прогнозирует он.
https://ria.ru/20221114/kofe-1831360529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый год, инфляция, россия, продукты, экономика
Новый год, Инфляция, Россия, Продукты, Экономика
Россиянам назвали продукты, которые могут подорожать с 1 декабря
Экономист Беляев предупредил о росте цен с 1 декабря на продукты длительного хранения
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
С 1 декабря в России начнут дорожать "праздничные" продукты длительного хранения, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. В интервью радио Sputnik
он дал прогноз, на сколько процентов вырастут цены в магазинах.
Россияне привыкли отмечать Новый год с размахом, и те продукты, которые обычно присутствуют на праздничном столе, обязательно начнут дорожать с первых дней декабря, уверен Беляев.
"Постепенный рост цен на такие продовольственные товары, в первую очередь длительного хранения, начнется уже с 1 декабря", – уточнил он.
По словам экономиста, самым существенным будет подорожание рыбных деликатесов.
"Наибольший рост, на 10-15%, будет у деликатесов вроде рыбы и икры", – полагает Беляев.
Могут вырасти в цене игристые вина, коньяк и копчености, продолжил экономист.
"Деликатесные копчености подорожают в районе 10%. Алкоголь, наверное, на 10% вырастет в цене. Во всяком случае, хорошие игристые вина подорожают точно, да и коньячная группа на месте стоять не будет", – такое мнение высказал Михаил Беляев в интервью радио Sputnik.
Стоимость овощей и фруктов увеличится приблизительно на 5%, прогнозирует он.