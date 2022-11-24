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Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд - РИА Новости, 24.11.2022
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Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд
Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд - РИА Новости, 24.11.2022
Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд
В России с 14 по 20 ноября 2022 года было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:23
2022-11-24T17:23
россия-китай: главное
россия
экономика
авто
китай
автостат
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В России с 14 по 20 ноября 2022 года было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать очередным рекордом, сообщают "Известия" со ссылкой на агентство "Автостат".Среди китайских марок больше всего за третью неделю ноября текущего года жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1333 единицы. Далее в рейтинге предпочтений расположились Haval (922 авто) и Geely (713 штук). Выше них в общем зачете оказалась только отечественная Lada (4756 машин). Замкнула топ-5 марочного рейтинга корейская Kia (694 авто).Из китайских моделей лучшим стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который на прошлой неделе был куплен в количестве 828 экземпляров. По этому показателю он уступил лишь Lada Granta (2877 авто).Следом за Chery Tiggo 7 PRO расположились сразу две модели Lada — внедорожники Niva Travel и Niva Legend (779 и 602 штук соответственно). В пятерку лидеров также попал китайский кроссовер Haval Jolion (380 машин), производство которого налажено в РФ.
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россия, экономика, авто, китай, автостат
Россия-Китай: Главное, Россия, Экономика, Авто, Китай, Автостат
17:23 24.11.2022
 

Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкРуль автомобиля Haval
Руль автомобиля Haval - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Руль автомобиля Haval
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В России с 14 по 20 ноября 2022 года было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать очередным рекордом, сообщают "Известия" со ссылкой на агентство "Автостат".
Среди китайских марок больше всего за третью неделю ноября текущего года жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1333 единицы. Далее в рейтинге предпочтений расположились Haval (922 авто) и Geely (713 штук). Выше них в общем зачете оказалась только отечественная Lada (4756 машин). Замкнула топ-5 марочного рейтинга корейская Kia (694 авто).
Из китайских моделей лучшим стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который на прошлой неделе был куплен в количестве 828 экземпляров. По этому показателю он уступил лишь Lada Granta (2877 авто).
Следом за Chery Tiggo 7 PRO расположились сразу две модели Lada — внедорожники Niva Travel и Niva Legend (779 и 602 штук соответственно). В пятерку лидеров также попал китайский кроссовер Haval Jolion (380 машин), производство которого налажено в РФ.
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 14:57Россия-Китай: Главное
В России в 2022 году чаще стали приобретать китайские автомобили
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияЭкономикаАвтоКитайАвтостат
 
 
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