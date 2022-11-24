https://ria.ru/20221124/prodazhi-1834020411.html

Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд

Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд - РИА Новости, 24.11.2022

Продажи автомобилей китайских брендов установили в России новый рекорд

В России с 14 по 20 ноября 2022 года было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:23

2022-11-24T17:23

2022-11-24T17:23

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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В России с 14 по 20 ноября 2022 года было куплено 3598 новых легковых автомобилей китайских марок, что составило 31,2% от общего объема рынка, что можно считать очередным рекордом, сообщают "Известия" со ссылкой на агентство "Автостат".Среди китайских марок больше всего за третью неделю ноября текущего года жители РФ приобрели автомобили марки Chery — 1333 единицы. Далее в рейтинге предпочтений расположились Haval (922 авто) и Geely (713 штук). Выше них в общем зачете оказалась только отечественная Lada (4756 машин). Замкнула топ-5 марочного рейтинга корейская Kia (694 авто).Из китайских моделей лучшим стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который на прошлой неделе был куплен в количестве 828 экземпляров. По этому показателю он уступил лишь Lada Granta (2877 авто).Следом за Chery Tiggo 7 PRO расположились сразу две модели Lada — внедорожники Niva Travel и Niva Legend (779 и 602 штук соответственно). В пятерку лидеров также попал китайский кроссовер Haval Jolion (380 машин), производство которого налажено в РФ.

https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, экономика, авто, китай, автостат