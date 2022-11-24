https://ria.ru/20221124/prilozhenie-1834059437.html

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка исчезло из App Store

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка исчезло из App Store - РИА Новости, 24.11.2022

Мобильное приложение для сервисов Сбербанка исчезло из App Store

Мобильное приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова пропало из App... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:40

2022-11-24T19:40

2022-11-24T19:42

экономика

технологии

сша

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мобильное приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова пропало из App Store, передает корреспондент РИА Новости.В середине августа в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн". В конце августа приложение было удалено из App Store, хотя сам сервис "СБОЛ" продолжал работу.Затем приложение было вновь добавлено в магазин в начале октября - его можно было скачать более месяца, однако сейчас по поиску его не удается найти.Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. Приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.

https://ria.ru/20221010/sbol-1822817983.html

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, сша, сбербанк россии, apple, google, apple ios