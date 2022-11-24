https://ria.ru/20221124/prilozhenie-1834059437.html
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка исчезло из App Store
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка исчезло из App Store - РИА Новости, 24.11.2022
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка исчезло из App Store
Мобильное приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова пропало из App... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:40
2022-11-24T19:40
2022-11-24T19:42
экономика
технологии
сша
сбербанк россии
apple
google
apple ios
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мобильное приложение "СБОЛ", дающее возможность клиентам Сбербанка с устройствами на операционной системе iOS использовать сервисы банка, снова пропало из App Store, передает корреспондент РИА Новости.В середине августа в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн". В конце августа приложение было удалено из App Store, хотя сам сервис "СБОЛ" продолжал работу.Затем приложение было вновь добавлено в магазин в начале октября - его можно было скачать более месяца, однако сейчас по поиску его не удается найти.Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. Приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
https://ria.ru/20221010/sbol-1822817983.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сша, сбербанк россии, apple, google, apple ios
Экономика, Технологии, США, Сбербанк России, Apple, Google, Apple iOS
19:40 24.11.2022 (обновлено: 19:42 24.11.2022)
Мобильное приложение для сервисов Сбербанка исчезло из App Store
Мобильное приложение "СБОЛ" для сервисов Сбербанка снова пропало из App Store