https://ria.ru/20221124/pozhar-1834004310.html
Под Архангельском ликвидировали открытое горение в административном здании
Под Архангельском ликвидировали открытое горение в административном здании - РИА Новости, 24.11.2022
Под Архангельском ликвидировали открытое горение в административном здании
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T16:37
2022-11-24T16:37
2022-11-24T16:39
происшествия
александр цыбульский
архангельск
архангельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833911549_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c9a4e465a41d75f45ab1ec672fb9956f.jpg
МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону."В 16.18 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Сообщение о возгорании по адресу улица Центральная, 9 поступило в 10.15, было установлено, что горит кровля административного здания на площади 900 квадратных метров. Потом площадь пожара выросла в два раза. Локализацию объявили в 13.08. Как сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.Проверку инцидента начала Архангельская транспортная прокуратура. Она проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности. По данным прокуратуры, административное здание относится к судоремонтному предприятию.Как уточняет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, пожар произошел в административном здании ООО "Лайский судоремонтный завод". По предварительным данным, проводились работы по ремонту кровли.
https://realty.ria.ru/20221123/pozhar-1833721768.html
архангельск
архангельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833911549_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_16c53970db2c9654f77ffc1aa63be24f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр цыбульский, архангельск, архангельская область
Происшествия, Александр Цыбульский, Архангельск, Архангельская область
16:37 24.11.2022 (обновлено: 16:39 24.11.2022)
Под Архангельском ликвидировали открытое горение в административном здании
В поселке Лайский Док ликвидировали открытое горение в административном здании