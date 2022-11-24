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Под Архангельском ликвидировали открытое горение в административном здании

Под Архангельском ликвидировали открытое горение в административном здании - РИА Новости, 24.11.2022

Под Архангельском ликвидировали открытое горение в административном здании

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T16:37

2022-11-24T16:37

2022-11-24T16:39

происшествия

александр цыбульский

архангельск

архангельская область

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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону."В 16.18 - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.Сообщение о возгорании по адресу улица Центральная, 9 поступило в 10.15, было установлено, что горит кровля административного здания на площади 900 квадратных метров. Потом площадь пожара выросла в два раза. Локализацию объявили в 13.08. Как сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.Проверку инцидента начала Архангельская транспортная прокуратура. Она проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности. По данным прокуратуры, административное здание относится к судоремонтному предприятию.Как уточняет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, пожар произошел в административном здании ООО "Лайский судоремонтный завод". По предварительным данным, проводились работы по ремонту кровли.

https://realty.ria.ru/20221123/pozhar-1833721768.html

архангельск

архангельская область

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Варвара Скокшина

происшествия, александр цыбульский, архангельск, архангельская область