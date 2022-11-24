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Пожар в административном здании в Архангельской области локализовали - РИА Новости, 24.11.2022
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Пожар в административном здании в Архангельской области локализовали
Пожар в административном здании в Архангельской области локализовали - РИА Новости, 24.11.2022
Пожар в административном здании в Архангельской области локализовали
Пожар в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T13:22
2022-11-24T13:27
происшествия
архангельская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр цыбульский
россия
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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Пожар в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону."В 13.08 локализация", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе уточнили адрес, по которому произошел пожар: улица Центральная, 9.Сообщение о возгорании поступило в 10.15 четверга, было установлено, что горит кровля административного здания на площади 900 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в два раза. Как сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
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происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр цыбульский, россия
Происшествия, Архангельская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Цыбульский, Россия
13:22 24.11.2022 (обновлено: 13:27 24.11.2022)
 
Пожар в административном здании в Архангельской области локализовали

Пожар в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области локализовали

© Фото : ГУМЧС России по Архангельской областиПожар в поселке Лайский Док в Архангельской области
Пожар в поселке Лайский Док в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Архангельской области
Пожар в поселке Лайский Док в Архангельской области
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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Пожар в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.
"В 13.08 локализация", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе уточнили адрес, по которому произошел пожар: улица Центральная, 9.
Сообщение о возгорании поступило в 10.15 четверга, было установлено, что горит кровля административного здания на площади 900 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в два раза. Как сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
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ПроисшествияАрхангельская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЦыбульскийРоссия
 
 
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