https://ria.ru/20221124/pozhar-1833917394.html

Пожар в административном здании в Архангельской области локализовали

Пожар в административном здании в Архангельской области локализовали - РИА Новости, 24.11.2022

Пожар в административном здании в Архангельской области локализовали

Пожар в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:22

2022-11-24T13:22

2022-11-24T13:27

происшествия

архангельская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр цыбульский

россия

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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Пожар в административном здании в поселке Лайский Док в Архангельской области локализован, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по региону."В 13.08 локализация", - говорится в сообщении.Также в пресс-службе уточнили адрес, по которому произошел пожар: улица Центральная, 9.Сообщение о возгорании поступило в 10.15 четверга, было установлено, что горит кровля административного здания на площади 900 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в два раза. Как сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

https://ria.ru/20221123/pozhar-1833670432.html

архангельская область

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происшествия, архангельская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр цыбульский, россия