https://ria.ru/20221124/pozhar-1833904007.html

При пожаре в Архангельской области никто не пострадал

При пожаре в Архангельской области никто не пострадал - РИА Новости, 24.11.2022

При пожаре в Архангельской области никто не пострадал

Пожарные продолжают борьбу с огнем в административном здании в посёлке Лайский Док в Архангельской области, погибших и пострадавших, предварительно, нет,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:49

2022-11-24T12:49

2022-11-24T12:54

происшествия

архангельская область

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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Пожарные продолжают борьбу с огнем в административном здании в посёлке Лайский Док в Архангельской области, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."По поводу пожара в Лайском Доке. Нахожусь на связи с главой Приморского района и руководством Главного управления МЧС по региону. Пожар тушат. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - написал Цыбульский.Сообщение о возгорании поступило в 10.15 четверга, было установлено, что горит кровля административного здания на площади 900 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в два раза.

https://realty.ria.ru/20221123/pozhar-1833721768.html

архангельская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, архангельская область