https://ria.ru/20221124/pozhar-1833904007.html
При пожаре в Архангельской области никто не пострадал
При пожаре в Архангельской области никто не пострадал - РИА Новости, 24.11.2022
При пожаре в Архангельской области никто не пострадал
Пожарные продолжают борьбу с огнем в административном здании в посёлке Лайский Док в Архангельской области, погибших и пострадавших, предварительно, нет,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:49
2022-11-24T12:49
2022-11-24T12:54
происшествия
архангельская область
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МУРМАНСК, 24 ноя – РИА Новости. Пожарные продолжают борьбу с огнем в административном здании в посёлке Лайский Док в Архангельской области, погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Цыбульский в своем Telegram-канале."По поводу пожара в Лайском Доке. Нахожусь на связи с главой Приморского района и руководством Главного управления МЧС по региону. Пожар тушат. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - написал Цыбульский.Сообщение о возгорании поступило в 10.15 четверга, было установлено, что горит кровля административного здания на площади 900 квадратных метров. Позже стало известно, что площадь пожара выросла в два раза.
https://realty.ria.ru/20221123/pozhar-1833721768.html
архангельская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельская область
Происшествия, Архангельская область
12:49 24.11.2022 (обновлено: 12:54 24.11.2022)
При пожаре в Архангельской области никто не пострадал
При пожаре в Лайском Доке под Архангельском, по предварительным данным, никто не пострадал