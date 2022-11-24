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В Архангельской области загорелось административное здание
В Архангельской области загорелось административное здание - РИА Новости, 24.11.2022
В Архангельской области загорелось административное здание
В Архангельской области загорелось административное здание, площадь пожара достигла 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:03
2022-11-24T12:03
2022-11-24T12:23
архангельская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Архангельской области загорелось административное здание, площадь пожара достигла 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Кровля загорелась в здании в поселке Лайский Док в Приморском районе."Площадь пожара увеличилась до 1800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Архангельская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
12:03 24.11.2022 (обновлено: 12:23 24.11.2022)
В Архангельской области загорелось административное здание
Под Архангельском загорелось административное здание на площади 1800 квадратных метров