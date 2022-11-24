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В Архангельской области загорелось административное здание

В Архангельской области загорелось административное здание - РИА Новости, 24.11.2022

В Архангельской области загорелось административное здание

В Архангельской области загорелось административное здание, площадь пожара достигла 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:03

2022-11-24T12:03

2022-11-24T12:23

архангельская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Архангельской области загорелось административное здание, площадь пожара достигла 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Кровля загорелась в здании в поселке Лайский Док в Приморском районе."Площадь пожара увеличилась до 1800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

архангельская область

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия