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В Архангельской области загорелось административное здание - РИА Новости, 24.11.2022
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В Архангельской области загорелось административное здание
В Архангельской области загорелось административное здание - РИА Новости, 24.11.2022
В Архангельской области загорелось административное здание
В Архангельской области загорелось административное здание, площадь пожара достигла 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T12:03
2022-11-24T12:23
архангельская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Архангельской области загорелось административное здание, площадь пожара достигла 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Кровля загорелась в здании в поселке Лайский Док в Приморском районе."Площадь пожара увеличилась до 1800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
архангельская область
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архангельская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Архангельская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
12:03 24.11.2022 (обновлено: 12:23 24.11.2022)
 
В Архангельской области загорелось административное здание

Под Архангельском загорелось административное здание на площади 1800 квадратных метров

© Фото : ГУМЧС России по Архангельской областиПожар в Архангельской области
Пожар в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Архангельской области
Пожар в Архангельской области
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Архангельской области загорелось административное здание, площадь пожара достигла 1,8 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Кровля загорелась в здании в поселке Лайский Док в Приморском районе.
"Площадь пожара увеличилась до 1800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
 
Архангельская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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