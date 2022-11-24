09:54 24.11.2022 (обновлено: 13:31 24.11.2022)
СМИ: Польша предложила снизить потолок цен на нефть из России в два раза
Politico: Польша выступает за потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Варшава предложила снизить потолок цен на российскую нефть в два раза, написала газета Politico со ссылкой на дипломатов.
ЕС в координации с G7 обсуждают установление предельной стоимости на уровне 65-70 долларов за баррель. Польша и страны Балтии сочли это предложение слишком выгодным для Москвы. Для принятия лимита цен на энергоресурсы необходимо согласие всех стран — членов Евросоюза. По данным агентства Блумберг, переговоры по этому вопросу зашли в тупик.
"Большинство стран согласились с ценой, за исключением Польши, которая хотела, чтобы был установлен гораздо более низкий предел — в 30 долларов за баррель", — говорится в публикации.
Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.