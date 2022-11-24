https://ria.ru/20221124/potolok-1833845751.html

СМИ: Польша предложила снизить потолок цен на нефть из России в два раза

СМИ: Польша предложила снизить потолок цен на нефть из России в два раза - РИА Новости, 24.11.2022

СМИ: Польша предложила снизить потолок цен на нефть из России в два раза

Варшава предложила снизить потолок цен на российскую нефть в два раза, написала газета Politico со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T09:54

2022-11-24T09:54

2022-11-24T13:31

экономика

россия

польша

евросоюз

цены на нефть

владимир путин

александр новак

варшава

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Варшава предложила снизить потолок цен на российскую нефть в два раза, написала газета Politico со ссылкой на дипломатов. ЕС в координации с G7 обсуждают установление предельной стоимости на уровне 65-70 долларов за баррель. Польша и страны Балтии сочли это предложение слишком выгодным для Москвы. Для принятия лимита цен на энергоресурсы необходимо согласие всех стран — членов Евросоюза. По данным агентства Блумберг, переговоры по этому вопросу зашли в тупик.Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут 5 декабря, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не станет экспортировать нефть в страны, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты и Россия будет работать с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.

https://ria.ru/20221123/gaz-1833627147.html

https://ria.ru/20221124/gaz-1833775310.html

россия

польша

варшава

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, польша, евросоюз, цены на нефть, владимир путин, александр новак, варшава, g7