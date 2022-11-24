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Воробьев пообещал не допускать ошибок при отправке помощи в зону СВО
Воробьев пообещал не допускать ошибок при отправке помощи в зону СВО - РИА Новости, 24.11.2022
Воробьев пообещал не допускать ошибок при отправке помощи в зону СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал не допускать недоразумений при отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации. РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:44
2022-11-24T10:44
2022-11-24T10:44
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал не допускать недоразумений при отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации.Накануне глава Подмосковья посетил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск в Кубинке. В ходе общения с губернатором, участник поблагодарил Воробьева за гуманитарную помощь, однако обратил внимание на то, что иногда встречаются ситуации, когда люди тратят свои деньги, время, но передают яркие предметы, которые могут быть опасными в виде обнаружения для противника."Мы на самом деле с командирами держим связь для того, чтобы купить именно то, что работает. И не только для подразделения, в котором мы сейчас находимся, а для всех призванных, для всех, кто отправляется в зону боевых действий, и мы таких ошибок не допускаем, но я наказ услышал и передам коллегам", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833855661.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)