https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833854958.html
Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией
Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией - РИА Новости, 24.11.2022
Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией
Участники специальной военной операции, отправившиеся в зону боевых действий из Подмосковья, получат всю необходимую помощь, связанную с реабилитацией, сообщил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:39
2022-11-24T10:39
2022-11-24T10:39
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
кубинка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797483279_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_db3ffa28f438f728851e1a4051d13304.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Участники специальной военной операции, отправившиеся в зону боевых действий из Подмосковья, получат всю необходимую помощь, связанную с реабилитацией, сообщил в эфире радио Sputnikглава региона Андрей Воробьев.Накануне глава Подмосковья посетил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск в Кубинке."По всему, что касается реабилитации, – давайте заявки. Мы их будем удовлетворять. Будем искать возможность, чтобы ребятам оказать всю необходимую помощь и поддержку", - сказал Воробьев.Он также добавил, что еще одним этапом дальнейшей работы станет помощь нуждающимся в протезировании.
https://realty.ria.ru/20221124/stroitelstvo-1833838540.html
московская область (подмосковье)
кубинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797483279_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_7ed0ae473e151cba9768a2f8df23536f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), кубинка
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Кубинка