https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833854958.html

Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией

Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией - РИА Новости, 24.11.2022

Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией

Участники специальной военной операции, отправившиеся в зону боевых действий из Подмосковья, получат всю необходимую помощь, связанную с реабилитацией, сообщил... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T10:39

2022-11-24T10:39

2022-11-24T10:39

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

кубинка

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Участники специальной военной операции, отправившиеся в зону боевых действий из Подмосковья, получат всю необходимую помощь, связанную с реабилитацией, сообщил в эфире радио Sputnikглава региона Андрей Воробьев.Накануне глава Подмосковья посетил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск в Кубинке."По всему, что касается реабилитации, – давайте заявки. Мы их будем удовлетворять. Будем искать возможность, чтобы ребятам оказать всю необходимую помощь и поддержку", - сказал Воробьев.Он также добавил, что еще одним этапом дальнейшей работы станет помощь нуждающимся в протезировании.

https://realty.ria.ru/20221124/stroitelstvo-1833838540.html

московская область (подмосковье)

кубинка

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), кубинка