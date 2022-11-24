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Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией - РИА Новости, 24.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221124/podmoskove-1833854958.html
Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией
Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией - РИА Новости, 24.11.2022
Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией
Участники специальной военной операции, отправившиеся в зону боевых действий из Подмосковья, получат всю необходимую помощь, связанную с реабилитацией, сообщил... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T10:39
2022-11-24T10:39
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Участники специальной военной операции, отправившиеся в зону боевых действий из Подмосковья, получат всю необходимую помощь, связанную с реабилитацией, сообщил в эфире радио Sputnikглава региона Андрей Воробьев.Накануне глава Подмосковья посетил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск в Кубинке."По всему, что касается реабилитации, – давайте заявки. Мы их будем удовлетворять. Будем искать возможность, чтобы ребятам оказать всю необходимую помощь и поддержку", - сказал Воробьев.Он также добавил, что еще одним этапом дальнейшей работы станет помощь нуждающимся в протезировании.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), кубинка
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Кубинка
10:39 24.11.2022
 

Воробьев: участники СВО из Подмосковья получат помощь с реабилитацией

© Фото : пресс-служба Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Участники специальной военной операции, отправившиеся в зону боевых действий из Подмосковья, получат всю необходимую помощь, связанную с реабилитацией, сообщил в эфире радио Sputnikглава региона Андрей Воробьев.
Накануне глава Подмосковья посетил 45-ю бригаду спецназа Воздушно-десантных войск в Кубинке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 09:28Новости Подмосковья
Глава Подмосковья рассказал о работе по строительству жилья для военных
"По всему, что касается реабилитации, – давайте заявки. Мы их будем удовлетворять. Будем искать возможность, чтобы ребятам оказать всю необходимую помощь и поддержку", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что еще одним этапом дальнейшей работы станет помощь нуждающимся в протезировании.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Кубинка
 
 
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