https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833888062.html

Производители АПК воспользовалась поддержкой РЭЦ при выходе на экспорт

Производители АПК воспользовалась поддержкой РЭЦ при выходе на экспорт - РИА Новости, 24.11.2022

Производители АПК воспользовалась поддержкой РЭЦ при выходе на экспорт

Каждый четвертый производитель продукции АПК в России воспользовался мерами поддержки Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) при выходе на внешние... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T12:07

2022-11-24T12:07

2022-11-24T12:07

россия

российский экспортный центр (рэц)

фонд "росконгресс"

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Каждый четвертый производитель продукции АПК в России воспользовался мерами поддержки Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) при выходе на внешние рынки, рассказала глава РЭЦ Вероника Никишина в ходе выступления на сессии "Экономическая поддержка и регулирование винодельческой отрасли" в рамках Первого Российского винодельческого форума."Каждый четвертый производитель продукции АПК в России воспользовался мерами поддержки Российского экспортного центра при выходе на внешние рынки. В том числе и виноделы, и я приглашаю компании из этой отрасли активно их использовать", - сказала Никишина.По ее словам, с 2020 года для виноделов также стали доступны меры господдержки РЭЦ. Это широкий спектр мер, в том числе компенсация затрат на сертификацию, в рамках которой экспортер может компенсировать до 90% затрат, понесенных в связи с оценкой соответствия продукции требованиям внешних рынков. Также для производителей вина доступно возмещение расходов на транспортировку продукции, которая позволяет экспортеру компенсировать 25% понесенных затрат, и другие программы поддержки.Организаторами Первого Российского винодельческого форума выступают Фонд Росконгресс и ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства РФ, соорганизатор - Россельхозбанк.

https://ria.ru/20221122/rets-1833280308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", вероника никишина, экономика