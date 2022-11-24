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Спецпредставитель президента: СВО не повлияет на присутствие России в Сирии - РИА Новости, 24.11.2022
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Спецпредставитель президента: СВО не повлияет на присутствие России в Сирии
Спецпредставитель президента: СВО не повлияет на присутствие России в Сирии - РИА Новости, 24.11.2022
Спецпредставитель президента: СВО не повлияет на присутствие России в Сирии
Российская спецоперация на Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится, заявил в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T07:07
2022-11-24T07:07
александр лаврентьев
сирия
россия
украина
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Российская спецоперация на Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.По словам спецпредставителя президента РФ, несмотря на операцию на Украине, Россия продолжит поддерживать правительство Сирии."Там у нас действует ограниченный военные контингент, точную численность, естественно, я вам сказать не могу, но функционирует и база Хмеймим, функционирует центральное российское командование в Дамаске, которое выполняет поставленное перед ним задачи, прежде всего по оказанию помощи сирийскому правительству в преодолении вот этих последствий деятельности террористов на территории Сирии", - добавил он.
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александр лаврентьев, сирия, россия, украина
Александр Лаврентьев, Сирия, Россия, Украина
07:07 24.11.2022
 
Спецпредставитель президента: СВО не повлияет на присутствие России в Сирии

Лаврентьев: поддержка Дамаска со стороны России, несмотря на СВО, продолжится

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Российская спецоперация на Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Конечно же, это не повлияет непосредственно на наши действия в отношении Сирии. Мы туда (в Сирию) пришли для того, чтобы оказать помощь в борьбе с терроризмом и террористическими группами, членами которых являлись выходцы из бывших республик Советского Союза, и в том числе, кстати, и Российской Федерации, кавказских регионов", - сказал Лаврентьев.
По словам спецпредставителя президента РФ, несмотря на операцию на Украине, Россия продолжит поддерживать правительство Сирии.
"Там у нас действует ограниченный военные контингент, точную численность, естественно, я вам сказать не могу, но функционирует и база Хмеймим, функционирует центральное российское командование в Дамаске, которое выполняет поставленное перед ним задачи, прежде всего по оказанию помощи сирийскому правительству в преодолении вот этих последствий деятельности террористов на территории Сирии", - добавил он.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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