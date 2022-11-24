Спецпредставитель президента: СВО не повлияет на присутствие России в Сирии
Лаврентьев: поддержка Дамаска со стороны России, несмотря на СВО, продолжится
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Архивное фото
АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Российская спецоперация на Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Конечно же, это не повлияет непосредственно на наши действия в отношении Сирии. Мы туда (в Сирию) пришли для того, чтобы оказать помощь в борьбе с терроризмом и террористическими группами, членами которых являлись выходцы из бывших республик Советского Союза, и в том числе, кстати, и Российской Федерации, кавказских регионов", - сказал Лаврентьев.
По словам спецпредставителя президента РФ, несмотря на операцию на Украине, Россия продолжит поддерживать правительство Сирии.
"Там у нас действует ограниченный военные контингент, точную численность, естественно, я вам сказать не могу, но функционирует и база Хмеймим, функционирует центральное российское командование в Дамаске, которое выполняет поставленное перед ним задачи, прежде всего по оказанию помощи сирийскому правительству в преодолении вот этих последствий деятельности террористов на территории Сирии", - добавил он.