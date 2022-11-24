https://ria.ru/20221124/podderzhka-1833823207.html

Спецпредставитель президента: СВО не повлияет на присутствие России в Сирии

Спецпредставитель президента: СВО не повлияет на присутствие России в Сирии - РИА Новости, 24.11.2022

Спецпредставитель президента: СВО не повлияет на присутствие России в Сирии

Российская спецоперация на Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится, заявил в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T07:07

2022-11-24T07:07

2022-11-24T07:07

александр лаврентьев

сирия

россия

украина

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АСТАНА, 24 ноя – РИА Новости. Российская спецоперация на Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.По словам спецпредставителя президента РФ, несмотря на операцию на Украине, Россия продолжит поддерживать правительство Сирии."Там у нас действует ограниченный военные контингент, точную численность, естественно, я вам сказать не могу, но функционирует и база Хмеймим, функционирует центральное российское командование в Дамаске, которое выполняет поставленное перед ним задачи, прежде всего по оказанию помощи сирийскому правительству в преодолении вот этих последствий деятельности террористов на территории Сирии", - добавил он.

https://ria.ru/20221123/siriya-1833656786.html

сирия

россия

украина

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александр лаврентьев, сирия, россия, украина