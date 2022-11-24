https://ria.ru/20221124/pereezd-1834018743.html
Более 800 липчан переедут из аварийного жилья в новое
Более 800 липчан переедут из аварийного жилья в новое - РИА Новости, 24.11.2022
Более 800 липчан переедут из аварийного жилья в новое
Семнадцатиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Стаханова в микрорайоне "Победа" в Липецке уже полностью построен, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:20
2022-11-24T17:20
2022-11-24T17:20
липецкая область
липецкая область
липецк
игорь артамонов
общество
жилье
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ЛИПЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Семнадцатиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Стаханова в микрорайоне "Победа" в Липецке уже полностью построен, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, подрядчик не только выполнил все основные строительно-монтажные работы, но и сделал косметический ремонт всех 357 квартир. Дом поставлен на кадастровый учет, а это значит, что уже скоро более 800 человек переедут в новые квартиры.Артамонов отметил, что строительство дома для переселенцев велось в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Будет расселено около 14,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а Липецкая область тем самым перевыполнит показатель по нацпроекту 2022 года."Это очень большой объект и сдачу его ждет много семей. Радует, что все идёт по плану без отклонений", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221109/sotsobekty-1830205141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, липецк, игорь артамонов, общество, жилье
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Общество, Жилье
ЛИПЕЦК, 23 ноя — РИА Новости. Семнадцатиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Стаханова в микрорайоне "Победа" в Липецке уже полностью построен, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, подрядчик не только выполнил все основные строительно-монтажные работы, но и сделал косметический ремонт всех 357 квартир. Дом поставлен на кадастровый учет, а это значит, что уже скоро более 800 человек переедут в новые квартиры.
Артамонов отметил, что строительство дома для переселенцев велось в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Будет расселено около 14,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а Липецкая область
тем самым перевыполнит показатель по нацпроекту 2022 года.
"Это очень большой объект и сдачу его ждет много семей. Радует, что все идёт по плану без отклонений", – сказал Артамонов.