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Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины - РИА Новости, 24.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/ombudsmen-1834015496.html
Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины
Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины - РИА Новости, 24.11.2022
Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что провела серию встреч с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, где был выработан... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T17:09
2022-11-24T17:41
специальная военная операция на украине
украина
татьяна москалькова
россия
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что провела серию встреч с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, где был выработан план действий по оказанию помощи гражданам."Полезной считаю лишь серию встреч с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Д.Лубинцом при участии генерального секретаря Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека Д. Конер и председателя Европейской сети национальных учреждений по правам человека С. Раутио. Выработали план действий по оказанию помощи людям в рамках наших мандатов", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Ранее она сообщала, что Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену. В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля.Рассказывая о самой генеральной ассамблее европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных институтов, омбудсмен заявила, что организацией не соблюдались декларируемые принципы свободы мнения и слова. Также она рассказала, что не смогла рассказать о нарушениях прав человека украинской стороной, преступлениях Киева в отношении российских военнопленных и последствиях введенных против РФ санкций, из-за того, что ее грубо перебивало руководство ЕС ГАНРИ.
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украина, татьяна москалькова, россия, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Татьяна Москалькова, Россия, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:09 24.11.2022 (обновлено: 17:41 24.11.2022)
 
Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины

Москалькова выработала с омбудсменом Украины Лубинцом план оказания помощи людям

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что провела серию встреч с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, где был выработан план действий по оказанию помощи гражданам.
"Полезной считаю лишь серию встреч с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Д.Лубинцом при участии генерального секретаря Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека Д. Конер и председателя Европейской сети национальных учреждений по правам человека С. Раутио. Выработали план действий по оказанию помощи людям в рамках наших мандатов", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Ранее она сообщала, что Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену. В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля.
Рассказывая о самой генеральной ассамблее европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных институтов, омбудсмен заявила, что организацией не соблюдались декларируемые принципы свободы мнения и слова. Также она рассказала, что не смогла рассказать о нарушениях прав человека украинской стороной, преступлениях Киева в отношении российских военнопленных и последствиях введенных против РФ санкций, из-за того, что ее грубо перебивало руководство ЕС ГАНРИ.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаТатьяна МоскальковаРоссияВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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