17:09 24.11.2022 (обновлено: 17:41 24.11.2022)
Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины
Москалькова выработала с омбудсменом Украины Лубинцом план оказания помощи людям
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что провела серию встреч с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, где был выработан план действий по оказанию помощи гражданам.
"Полезной считаю лишь серию встреч с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Д.Лубинцом при участии генерального секретаря Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека Д. Конер и председателя Европейской сети национальных учреждений по правам человека С. Раутио. Выработали план действий по оказанию помощи людям в рамках наших мандатов", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Ранее она сообщала, что Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену. В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля.
Рассказывая о самой генеральной ассамблее европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных институтов, омбудсмен заявила, что организацией не соблюдались декларируемые принципы свободы мнения и слова. Также она рассказала, что не смогла рассказать о нарушениях прав человека украинской стороной, преступлениях Киева в отношении российских военнопленных и последствиях введенных против РФ санкций, из-за того, что ее грубо перебивало руководство ЕС ГАНРИ.