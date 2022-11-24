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Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины

Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины - РИА Новости, 24.11.2022

Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что провела серию встреч с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, где был выработан... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T17:09

2022-11-24T17:09

2022-11-24T17:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что провела серию встреч с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, где был выработан план действий по оказанию помощи гражданам."Полезной считаю лишь серию встреч с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Д.Лубинцом при участии генерального секретаря Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека Д. Конер и председателя Европейской сети национальных учреждений по правам человека С. Раутио. Выработали план действий по оказанию помощи людям в рамках наших мандатов", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Ранее она сообщала, что Лубинец предоставил важные сведения о российских военнослужащих, находящихся в плену. В октябре в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории были возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля.Рассказывая о самой генеральной ассамблее европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных институтов, омбудсмен заявила, что организацией не соблюдались декларируемые принципы свободы мнения и слова. Также она рассказала, что не смогла рассказать о нарушениях прав человека украинской стороной, преступлениях Киева в отношении российских военнопленных и последствиях введенных против РФ санкций, из-за того, что ее грубо перебивало руководство ЕС ГАНРИ.

https://ria.ru/20221119/pismo-1832810337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, татьяна москалькова, россия, в мире, ситуация в днр и лнр