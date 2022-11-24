15:02 24.11.2022 (обновлено: 15:14 24.11.2022)
В Одессе не смогли запустить большинство котельных
В Одессе не смогли запустить большинство котельных из-за проблем с электричеством
Автомобили стоят в очереди на АЗС в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Одессе не удалось восстановить работу большинства котельных из-за отсутствия энергоснабжения, сообщил советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Одесса. Возобновлена работа десяти из одиннадцати крупных котельных. Большинство котельных меньших по размеру по состоянию на утро 24 ноября не запущены из-за отсутствия электроснабжения. ТЭС работает в штатном режиме. Ситуация у нас (в Одесской области – ред.) достаточно напряженная", - сказал Братчук в видео, опубликованном в Telegram-канале.
По его словам, есть "проблематика в городе и области относительно подключения абонентов", поскольку в четверг действуют экстренные отключения сети, на данном этапе происходят подключения объектов жилищного фонда. Чиновник уточнил, что в мэрии было принято решение до обеда отменить движение городского электротранспорта в целях экономии электричества.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что все АЭС, большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.