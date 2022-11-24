https://ria.ru/20221124/obysk-1833875437.html

У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях

У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях - РИА Новости, 24.11.2022

У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях

Оперативники провели обыск в доме у главы предприятия "Звезда-Стрела" (Таганрог) по уголовному делу о хищении свыше 15 миллионов рублей на гособоронзаказе,... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:32

2022-11-24T11:32

2022-11-24T11:32

происшествия

ростовская область

россия

таганрог

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыск в доме у главы предприятия "Звезда-Стрела" (Таганрог) по уголовному делу о хищении свыше 15 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области."В доме у руководителя "Звезда-Стрела" в рамках дела прошел обыск", - сказал он.На фотографиях с обыска, предоставленных РИА Новости источником, частный дом с дорогим ремонтом, бассейном во дворе и гаражом с несколькими автомобилями. Также на них есть его портрет, стеллажи с элитным алкоголем, оружие, деньги.Ранее УФСБ России по Ростовской области сообщило, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Согласно сайту корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), входящее в его состав таганрогское предприятие "Звезда-Стрела" создано в 2004 году. Производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что "Звезда-Стрела" также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и оптом торгует металлопродукцией.

https://ria.ru/20221123/krazha-1833741178.html

ростовская область

россия

таганрог

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Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, россия, таганрог, тактическое ракетное вооружение (корпорация)