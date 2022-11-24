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У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях - РИА Новости, 24.11.2022
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У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях
У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях - РИА Новости, 24.11.2022
У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях
Оперативники провели обыск в доме у главы предприятия "Звезда-Стрела" (Таганрог) по уголовному делу о хищении свыше 15 миллионов рублей на гособоронзаказе,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:32
2022-11-24T11:32
происшествия
ростовская область
россия
таганрог
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыск в доме у главы предприятия "Звезда-Стрела" (Таганрог) по уголовному делу о хищении свыше 15 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области."В доме у руководителя "Звезда-Стрела" в рамках дела прошел обыск", - сказал он.На фотографиях с обыска, предоставленных РИА Новости источником, частный дом с дорогим ремонтом, бассейном во дворе и гаражом с несколькими автомобилями. Также на них есть его портрет, стеллажи с элитным алкоголем, оружие, деньги.Ранее УФСБ России по Ростовской области сообщило, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Согласно сайту корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), входящее в его состав таганрогское предприятие "Звезда-Стрела" создано в 2004 году. Производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что "Звезда-Стрела" также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и оптом торгует металлопродукцией.
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ростовская область
россия
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происшествия, ростовская область, россия, таганрог, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Таганрог, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
11:32 24.11.2022
 
У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях

У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях на гособоронзаказе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыск в доме у главы предприятия "Звезда-Стрела" (Таганрог) по уголовному делу о хищении свыше 15 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
"В доме у руководителя "Звезда-Стрела" в рамках дела прошел обыск", - сказал он.
На фотографиях с обыска, предоставленных РИА Новости источником, частный дом с дорогим ремонтом, бассейном во дворе и гаражом с несколькими автомобилями. Также на них есть его портрет, стеллажи с элитным алкоголем, оружие, деньги.
Ранее УФСБ России по Ростовской области сообщило, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно сайту корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), входящее в его состав таганрогское предприятие "Звезда-Стрела" создано в 2004 году. Производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что "Звезда-Стрела" также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и оптом торгует металлопродукцией.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 17:28
В Ростовской области украли более 15 миллионов рублей по гособоронзаказу
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияТаганрогТактическое ракетное вооружение (корпорация)
 
 
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