https://ria.ru/20221124/obysk-1833875437.html
У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях
У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях - РИА Новости, 24.11.2022
У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях
Оперативники провели обыск в доме у главы предприятия "Звезда-Стрела" (Таганрог) по уголовному делу о хищении свыше 15 миллионов рублей на гособоронзаказе,... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:32
2022-11-24T11:32
2022-11-24T11:32
происшествия
ростовская область
россия
таганрог
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыск в доме у главы предприятия "Звезда-Стрела" (Таганрог) по уголовному делу о хищении свыше 15 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области."В доме у руководителя "Звезда-Стрела" в рамках дела прошел обыск", - сказал он.На фотографиях с обыска, предоставленных РИА Новости источником, частный дом с дорогим ремонтом, бассейном во дворе и гаражом с несколькими автомобилями. Также на них есть его портрет, стеллажи с элитным алкоголем, оружие, деньги.Ранее УФСБ России по Ростовской области сообщило, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.Согласно сайту корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), входящее в его состав таганрогское предприятие "Звезда-Стрела" создано в 2004 году. Производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что "Звезда-Стрела" также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и оптом торгует металлопродукцией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, таганрог, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Таганрог, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях
У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях на гособоронзаказе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Оперативники провели обыск в доме у главы предприятия "Звезда-Стрела" (Таганрог) по уголовному делу о хищении свыше 15 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
"В доме у руководителя "Звезда-Стрела" в рамках дела прошел обыск", - сказал он.
На фотографиях с обыска, предоставленных РИА Новости источником, частный дом с дорогим ремонтом, бассейном во дворе и гаражом с несколькими автомобилями. Также на них есть его портрет, стеллажи с элитным алкоголем, оружие, деньги.
Ранее УФСБ России
по Ростовской области сообщило, что руководящие работники "Звезда-Стрела" и военного представительства минобороны России в рамках заключенных госконтрактов вносили в расчетно-калькуляционные материалы недостоверные данные для хищения средств гособоронзаказа. Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно сайту корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ
), входящее в его состав таганрогское предприятие "Звезда-Стрела" создано в 2004 году. Производит тару для хранения и транспортировки боеприпасов и управляемых ракет, а также распределители топлива для реактивных двигателей. На сайте КТРВ указано, что "Звезда-Стрела" также занимается строительством и ремонтом жилых и нежилых зданий и оптом торгует металлопродукцией.