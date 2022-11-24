https://ria.ru/20221124/obstrely-1833914979.html

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 24.11.2022

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T13:15

2022-11-24T13:15

2022-11-24T13:25

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.51 - населенный пункт Григоровка - город Донецк (Петровский, Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.50 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 12.18 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12.34 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221124/elektrichestvo-1833913375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины