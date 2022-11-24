13:15 24.11.2022 (обновлено: 13:25 24.11.2022)
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Донецку
ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Петровскому и Кировскому районам Донецка
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксирует последствия обстрелов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.51 - населенный пункт Григоровка - город Донецк (Петровский, Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 12.50 украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 12.18 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12.34 по Киевскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.