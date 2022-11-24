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Путин призвал Вооруженные силы и ОПК к тесной совместной работе - РИА Новости, 24.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221124/oborona-1834052607.html
Путин призвал Вооруженные силы и ОПК к тесной совместной работе
Путин призвал Вооруженные силы и ОПК к тесной совместной работе - РИА Новости, 24.11.2022
Путин призвал Вооруженные силы и ОПК к тесной совместной работе
Необходима тесная совместная работа вооруженных сил РФ и оборонно-промышленного комплекса, в том числе и при выполнении гособоронзаказа, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T19:01
2022-11-24T19:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходима тесная совместная работа вооруженных сил РФ и оборонно-промышленного комплекса, в том числе и при выполнении гособоронзаказа, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом необходима тесная совместная работа в данном случае вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью", - сказал Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.
https://ria.ru/20221124/vs-1834053156.html
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владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия
19:01 24.11.2022 (обновлено: 19:28 24.11.2022)
 
Путин призвал Вооруженные силы и ОПК к тесной совместной работе

Путин заявил о необходимости тесной совместной работы Вооруженных сил и предприятий ОПК

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходима тесная совместная работа вооруженных сил РФ и оборонно-промышленного комплекса, в том числе и при выполнении гособоронзаказа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом необходима тесная совместная работа в данном случае вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью", - сказал Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Вчера, 19:02
Путин потребовал установить целевые задания со сроками поставок для ВС
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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