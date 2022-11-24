https://ria.ru/20221124/oborona-1834052607.html

Путин призвал Вооруженные силы и ОПК к тесной совместной работе

Путин призвал Вооруженные силы и ОПК к тесной совместной работе - РИА Новости, 24.11.2022

Путин призвал Вооруженные силы и ОПК к тесной совместной работе

Необходима тесная совместная работа вооруженных сил РФ и оборонно-промышленного комплекса, в том числе и при выполнении гособоронзаказа, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T19:01

2022-11-24T19:01

2022-11-24T19:28

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходима тесная совместная работа вооруженных сил РФ и оборонно-промышленного комплекса, в том числе и при выполнении гособоронзаказа, заявил президент РФ Владимир Путин."В целом необходима тесная совместная работа в данном случае вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью", - сказал Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

https://ria.ru/20221124/vs-1834053156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия