Новикомбанк профинансировал выпуск двигателей для гражданской авиации
© Фото : пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил финансирование ПАО "ОДК-Сатурн" в размере 2,5 миллиарда рублей для наращивания производства авиационных двигателей гражданских самолетов, сообщает пресс-служба банка.
"ОДК-Сатурн" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию и является основным исполнителем работ по производству двигателей ПД-8. Кредит будет выдан предприятию до конца года. В течение двух лет планируется обеспечить выпуск около полусотни двигателей ПД-8.
Средства предоставлены в рамках опережающего финансирования затрат для исполнения контракта на поставку двигателей ПД-8 в рамках комплексной государственной программы Российской Федерации "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года". Соответствующее соглашение между предприятием и Новикомбанком было подписано в рамках прошедшего в Москве в августе форума "Армия-2022".
"Новикомбанк продолжает активно поддерживать отечественные предприятия высокотехнологичной промышленности за счет предоставления доступного финансирования. Используя механизмы господдержки, мы помогаем авиационным предприятиям эффективно выполнять задачи в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли в части производства и выпуска отечественных авиационных двигателей", – сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.