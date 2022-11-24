https://ria.ru/20221124/novikombank-1833880537.html

Новикомбанк профинансировал выпуск двигателей для гражданской авиации

Новикомбанк профинансировал выпуск двигателей для гражданской авиации - РИА Новости, 24.11.2022

Новикомбанк профинансировал выпуск двигателей для гражданской авиации

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил финансирование ПАО "ОДК-Сатурн" в размере 2,5 миллиарда рублей для наращивания производства... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:46

2022-11-24T11:46

2022-11-24T11:46

россия

новикомбанк

экономика

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, предоставил финансирование ПАО "ОДК-Сатурн" в размере 2,5 миллиарда рублей для наращивания производства авиационных двигателей гражданских самолетов, сообщает пресс-служба банка."ОДК-Сатурн" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию и является основным исполнителем работ по производству двигателей ПД-8. Кредит будет выдан предприятию до конца года. В течение двух лет планируется обеспечить выпуск около полусотни двигателей ПД-8.Средства предоставлены в рамках опережающего финансирования затрат для исполнения контракта на поставку двигателей ПД-8 в рамках комплексной государственной программы Российской Федерации "Развитие авиатранспортной отрасли до 2030 года". Соответствующее соглашение между предприятием и Новикомбанком было подписано в рамках прошедшего в Москве в августе форума "Армия-2022"."Новикомбанк продолжает активно поддерживать отечественные предприятия высокотехнологичной промышленности за счет предоставления доступного финансирования. Используя механизмы господдержки, мы помогаем авиационным предприятиям эффективно выполнять задачи в рамках комплексной программы развития авиатранспортной отрасли в части производства и выпуска отечественных авиационных двигателей", – сказал заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, новикомбанк, экономика