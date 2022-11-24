https://ria.ru/20221124/nekoglai-1833883292.html

Блогера Nekoglai выдворили из России, сообщил источник

Блогера Nekoglai выдворили из России, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2022

Блогера Nekoglai выдворили из России, сообщил источник

Блогера Nekoglai (Николай Лебедев), который снял и опубликовал пародию на российского военного, выдворен из РФ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.11.2022

2022-11-24T11:54

2022-11-24T11:54

2022-11-24T12:50

николай лебедев

россия

московский городской суд

москва

молдавия

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блогера Nekoglai (Николай Лебедев), который снял и опубликовал пародию на российского военного, выдворен из РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пресненский суд Москвы 9 ноября оштрафовал блогера на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: Лебедев - гражданин Молдавии, а в РФ находился незаконно."Сегодня ночью Николай Лебедев был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства", - сказал собеседник агентства.После процедуры административного выдворения за пределы РФ запрет на въезд действует в течение нескольких лет.В пресс-службе столичного главка ФССП рассказали РИА Новости, что судебные приставы проводили блогера до пункта пропуска и передали пограничникам. "Судебным приставом вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе", - добавили в ведомстве.Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Снятый им сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался.Впоследствии Nekoglai назвал видео "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей выходки. На заседании Мосгорсуда, 11 ноября утвердившего его высылку из РФ, блогер признался, что уже не хочет обжаловать решение Пресненского райсуда.

https://ria.ru/20221117/isk-1832308791.html

https://ria.ru/20221114/foto-1831431497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

николай лебедев, россия, московский городской суд, москва, молдавия, происшествия