https://ria.ru/20221124/nekoglai-1833883292.html
Блогера Nekoglai выдворили из России, сообщил источник
Блогера Nekoglai выдворили из России, сообщил источник - РИА Новости, 24.11.2022
Блогера Nekoglai выдворили из России, сообщил источник
Блогера Nekoglai (Николай Лебедев), который снял и опубликовал пародию на российского военного, выдворен из РФ, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T11:54
2022-11-24T11:54
2022-11-24T12:50
николай лебедев
россия
московский городской суд
москва
молдавия
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блогера Nekoglai (Николай Лебедев), который снял и опубликовал пародию на российского военного, выдворен из РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Пресненский суд Москвы 9 ноября оштрафовал блогера на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: Лебедев - гражданин Молдавии, а в РФ находился незаконно."Сегодня ночью Николай Лебедев был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства", - сказал собеседник агентства.После процедуры административного выдворения за пределы РФ запрет на въезд действует в течение нескольких лет.В пресс-службе столичного главка ФССП рассказали РИА Новости, что судебные приставы проводили блогера до пункта пропуска и передали пограничникам. "Судебным приставом вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе", - добавили в ведомстве.Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Снятый им сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался.Впоследствии Nekoglai назвал видео "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей выходки. На заседании Мосгорсуда, 11 ноября утвердившего его высылку из РФ, блогер признался, что уже не хочет обжаловать решение Пресненского райсуда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай лебедев, россия, московский городской суд, москва, молдавия, происшествия
Николай Лебедев, Россия, Московский городской суд, Москва, Молдавия, Происшествия
11:54 24.11.2022 (обновлено: 12:50 24.11.2022)
Блогера Nekoglai выдворили из России, сообщил источник
Блогера Nekoglai, снявшего пародию на российского военного, выдворили из России
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Блогера Nekoglai (Николай Лебедев), который снял и опубликовал пародию на российского военного, выдворен из РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Пресненский суд Москвы 9 ноября оштрафовал блогера на 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России: Лебедев - гражданин Молдавии, а в РФ находился незаконно.
"Сегодня ночью Николай Лебедев был выдворен из России за нарушение миграционного законодательства", - сказал собеседник агентства.
После процедуры административного выдворения за пределы РФ запрет на въезд действует в течение нескольких лет.
В пресс-службе столичного главка ФССП рассказали РИА Новости, что судебные приставы проводили блогера до пункта пропуска и передали пограничникам. "Судебным приставом вынесено постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе", - добавили в ведомстве.
Блогера задержали в Москве
вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе и под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Блогер "повторил" действия солдата, находясь дома и на ковре. Снятый им сюжет на заседании суда первой и апелляционной инстанций не обсуждался.
Впоследствии Nekoglai назвал видео "большой ошибкой" и заявил, что чувствует себя "как животное" после своей выходки. На заседании Мосгорсуда
, 11 ноября утвердившего его высылку из РФ, блогер признался, что уже не хочет обжаловать решение Пресненского райсуда.