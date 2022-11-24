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Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского - РИА Новости, 24.11.2022
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Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского
Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского - РИА Новости, 24.11.2022
Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского
Постпред России при ООН Василий Небензя занял свое место в зале Совбеза, когда Владимир Зеленский уже начал выступление, занявшись подготовкой к участию в... РИА Новости, 24.11.2022
2022-11-24T00:52
2022-11-24T02:07
владимир зеленский
василий небензя
россия
оон
совет безопасности оон
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя занял свое место в зале Совбеза, когда Владимир Зеленский уже начал выступление, занявшись подготовкой к участию в заседании, передает корреспондент РИА Новости.Зеленский воспользовался заседанием СБ ООН, чтобы попросить у западных стран системы ПРО.В среду Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после очередных ударов по объектам украинской инфраструктуры. Ранее сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, после ударов по объектам энергетики полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.Россия регулярно выступает против виртуального участия Зеленского в заседаниях Совбеза ООН, так как это нарушает правила процедуры, и отмечает, что он должен присутствовать лично.Ранее Небензя отмечал, что во время пандемии Совет решил работать в виртуальном формате. Но все встречи по видеосвязи по общему решению членов Совета "были неофициальными", пояснял он. Когда же Совет вернулся в зал заседаний после активной фазы пандемии, его члены решили, что вернулись к нормальному формату работы и правилам процедуры — то есть, если члены Совета безопасности сидят в зале, то и другие государства-члены, по правилу 37, должны присутствовать, отмечал российский постпред.
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владимир зеленский, василий небензя, россия, оон, совет безопасности оон
Владимир Зеленский, Василий Небензя, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН
00:52 24.11.2022 (обновлено: 02:07 24.11.2022)
 
Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН в ходе выступления Зеленского

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 24 ноя – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя занял свое место в зале Совбеза, когда Владимир Зеленский уже начал выступление, занявшись подготовкой к участию в заседании, передает корреспондент РИА Новости.
Зеленский воспользовался заседанием СБ ООН, чтобы попросить у западных стран системы ПРО.
В среду Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после очередных ударов по объектам украинской инфраструктуры. Ранее сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, включая Киев, Одессу и Львов, после ударов по объектам энергетики полностью пропало электричество. Во многих областях также прекратилось водоснабжение, на Южноукраинской атомной станции остановились энергоблоки, в аварийный режим работы перевели Ровненскую АЭС. Министерство энергетики Украины сообщило, что все АЭС страны и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии осталось без света.
Россия регулярно выступает против виртуального участия Зеленского в заседаниях Совбеза ООН, так как это нарушает правила процедуры, и отмечает, что он должен присутствовать лично.
Ранее Небензя отмечал, что во время пандемии Совет решил работать в виртуальном формате. Но все встречи по видеосвязи по общему решению членов Совета "были неофициальными", пояснял он. Когда же Совет вернулся в зал заседаний после активной фазы пандемии, его члены решили, что вернулись к нормальному формату работы и правилам процедуры — то есть, если члены Совета безопасности сидят в зале, то и другие государства-члены, по правилу 37, должны присутствовать, отмечал российский постпред.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Вчера, 20:54В мире
Срочное заседание Совбеза ООН пройдет в ночь на четверг
 
Владимир ЗеленскийВасилий НебензяРоссияООНСовет Безопасности ООН
 
 
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